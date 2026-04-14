Дрон атаковал гражданское судно в Украинском морском коридоре

Атака дрона на гражданское судно / АМПУ

Во время воздушной тревоги вражеский беспилотник попал в гражданское судно, следовавшее по Украинскому морскому коридору в один из портов Большой Одессы для загрузки кукурузы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Администрации морских портов.

Атака дрона на гражданское судно

Враг продолжает наносить удары по гражданскому судоходству.

Во время воздушной тревоги в регионе вражеский дрон попал в гражданское судно, следовавшее по Украинскому морскому коридору в порт Великой Одессы для загрузки кукурузы. В результате удара на борту возник пожар, который экипажу удалось оперативно ликвидировать.

Несмотря на повреждения, судно сохранило ход и продолжило движение по маршруту. Пострадавших нет.

Напомним, 14 апреля российская армия атаковала объекты морской инфраструктуры в Измаиле ударными дронами. Зафиксировано несколько попаданий по территории порта.

Автор:
Ольга Опенько