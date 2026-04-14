Дрон атакував цивільне судно в Українському морському коридорі

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Адміністрації морських портів.

Атака дрона на цивільне судно

Ворог продовжує завдавати ударів по цивільному судноплавству.

Під час повітряної тривоги в регіоні ворожий дрон влучив у цивільне судно під прапором Ліберії, яке прямувало Українським морським коридором до порту Великої Одеси для завантаження кукурудзи.

Унаслідок удару на борту виникла пожежа, яку екіпажу вдалося оперативно ліквідувати.

Попри пошкодження, судно зберегло хід і продовжило рух за маршрутом. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 14 квітня російська армія атакувала об’єкти морської інфраструктури в Ізмаїлі ударними дронами. Зафіксовано кілька влучань по території порту.