Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,44

--0,02

EUR

50,75

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,65

43,50

EUR

51,16

50,90

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Дрон атакував цивільне судно в Українському морському коридорі

Атака дрона на цивільне судно / АМПУ

Під час повітряної тривоги ворожий безпілотник влучив у цивільне судно, яке прямувало Українським морським коридором до одного з портів Великої Одеси для завантаження кукурудзи.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Адміністрації морських портів.

Ворог продовжує завдавати ударів по цивільному судноплавству.

Під час повітряної тривоги в регіоні ворожий дрон влучив у цивільне судно під прапором Ліберії, яке прямувало Українським морським коридором до порту Великої Одеси для завантаження кукурудзи.

Унаслідок удару на борту виникла пожежа, яку екіпажу вдалося оперативно ліквідувати.

Попри пошкодження, судно зберегло хід і продовжило рух за маршрутом. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 14 квітня російська армія атакувала об’єкти морської інфраструктури в Ізмаїлі ударними дронами. Зафіксовано кілька влучань по території порту.

Автор:
Ольга Опенько