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Дроны РФ атаковали производственную базу компании "Автомагистраль-Юг" в Днепропетровской области

обстрелы
Дроны РФ уничтожили технику и базу "Автомагистраль-Юг"

В ночь 1 мая производственная база компании "Автомагистраль-Юг" в Днепропетровской области потерпела удар вражеских дронов. В результате атаки были полностью уничтожены шесть единиц спецтехники, которая использовалась для ремонта дорог в прифронтовых районах.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Также были разрушены здания, где размещалась столовая и проживали работники компании.

При обстреле ранения получили двое работников, один из них госпитализирован. Компания заявила, что все расходы на лечение и реабилитацию пострадавших возьмет на себя.

Закупка новой техники для восстановления базы также будет осуществлена на средства компании.

Это не первый случай целенаправленных ударов врага по техническим базам, строительным площадкам и работникам компании.

Фото 2 — Дроны РФ атаковали производственную базу компании "Автомагистраль-Юг" в Днепропетровской области
Фото 3 — Дроны РФ атаковали производственную базу компании "Автомагистраль-Юг" в Днепропетровской области
Фото 4 — Дроны РФ атаковали производственную базу компании "Автомагистраль-Юг" в Днепропетровской области

Ранее несколько сотрудников были ранены во время строительства фортификаций на границе с Донецкой областью.

Общий ущерб компании в результате боевых действий с начала полномасштабного вторжения превысил 2 миллиарда гривен.

В "Автомагистрале-Юге" подчеркнули, что эти потери не компенсируются государством и не закладываются в расценки выполненных работ, хотя уже более полугода компания является объектом проверок со стороны Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Напомним, в октябре прошлого года "Автомагистраль-Юг" из-за следственных действий Нацполиции остановила работы на объектах фортификаций вдоль линии фронта на Покровском направлении.

Автор:
Татьяна Гойденко