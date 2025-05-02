Дрони РФ атакували виробничу базу компанії "Автомагістраль-Південь" у Дніпропетровській області

У ніч 1 травня виробнича база компанії "Автомагістраль-Південь" у Дніпропетровській області зазнала удару ворожих дронів. У результаті атаки було повністю знищено шість одиниць спецтехніки, яка використовувалася для ремонту доріг у прифронтових районах.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Також зазнали руйнувань будівлі, де розміщувалась їдальня та проживали працівники компанії.

Під час обстрілу поранення отримали двоє працівників, один з них госпіталізований. Компанія заявила, що як і раніше, всі витрати на лікування та реабілітацію постраждалих візьме на себе.

Закупівля нової техніки для відновлення бази також буде здійснена коштом компанії.

Зазначається, це не перший випадок цілеспрямованих ударів ворога по технічним базам, будівельним майданчикам і працівникам компанії.

Раніше декілька співробітників були поранені під час спорудження фортифікацій на межі з Донецькою областю.

Загальні збитки компанії внаслідок бойових дій від початку повномасштабного вторгнення перевищили 2 мільярди гривень.

У "Автомагістраль-Південь" підкреслили, що ці втрати не компенсуються державою і не закладаються в розцінки виконаних робіт, хоча вже понад пів року компанія є об’єктом перевірок з боку Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Нагадаємо, в жовтні минулого року "Автомагістраль-Південь" через слідчі дії Нацполіції зупинила роботи на об’єктах фортифікацій вздовж лінії фронту на Покровському напрямку.