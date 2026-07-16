ДТЭК подписал меморандум с американской компанией для увеличения добычи газа в Украине

Компания ДТЭК Рината Ахметова и одна из ведущих энергокомпаний мира Halliburton подписали меморандум о взаимопонимании для увеличения добычи газа в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом речь в сообщении ДТЭК.

Подписанный документ стал результатом переговоров между компаниями и начинает сотрудничество, направленное на укрепление энергетической безопасности Украины.

"Совмещение международного опыта и передовых технологий Halliburton с локальной экспертизой ДТЭК будет способствовать увеличению добычи природного газа и усилению энергетической устойчивости страны", - говорится в сообщении.

В частности, направления сотрудничества охватывают применение технологий окончания скважин, интенсификации добычи, программных продуктов для проектирования скважин и сопровождения бурения, а также других современных технологических решений.

"Убежден, что сотрудничество с Halliburton, которое основывается на экспертизе, современных технологиях и инновациях компании, позволит нам стать еще более технологичными и эффективными, а также откроет новые возможности для развития газодобычи в Украине. Сегодня, когда наша страна сталкивается с беспрецедентными вызовами, увеличение внутренней добычи газа является ключевой добычей газа директор "ДТЭК Нафтогаз" Игорь Щуров.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов

Напомним, ранее ДТЭК и GE Vernova подписали меморандум о взаимопонимании с целью реализации крупного проекта по строительству газовой генерации в Украине за 900 млн евро .