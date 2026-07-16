ДТЕК підписав меморандум з американською компанією для збільшення видобутку газу в Україні

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова та одна з провідних енергокомпаній світу Halliburton підписали меморандум про взаєморозуміння для збільшення видобутку газу в Україні.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що підписаний документ став результатом перемовин між компаніями та започатковує співпрацю, спрямовану на зміцнення енергетичної безпеки України.

"Поєднання міжнародного досвіду та передових технологій Halliburton із локальною експертизою ДТЕК сприятиме збільшенню видобутку природного газу та посиленню енергетичної стійкості країни", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, напрями співпраці охоплюють застосування технологій закінчування свердловин, інтенсифікації видобутку, програмних продуктів для проєктування свердловин і супроводу буріння, а також інших сучасних технологічних рішень.

"Переконаний, що співпраця з Halliburton, яка ґрунтується на експертизі, сучасних технологіях та інноваціях компанії, дозволить нам стати ще більш технологічними та ефективними, а також відкриє нові можливості для розвитку газовидобутку в Україні. Сьогодні, коли наша країна стикається з безпрецедентними викликами, збільшення внутрішнього видобутку газу є ключовим чинником зміцнення енергетичної безпеки України та Європи", – зазначив генеральний директор "ДТЕК Нафтогаз" Ігор Щуров.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов

Нагадаємо, раніше ДТЕК та GE Vernova підписали меморандум про взаєморозуміння з метою реалізації великого проєкту з будівництва газової генерації в Україні за 900 млн євро.