ДТЭК в Днепре приостановил работу центра обслуживания после атаки дронов

В Днепре дроны повредили центр обслуживания клиентов ДТЭК / ДТЭК

В Днепре в результате ночной атаки дронов был поврежден один из центров обслуживания клиентов энергетической компании ДТЭК.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

По предварительной информации, удар получили офисные и административные помещения. Основная инфраструктура центра испытала частичные разрушения, однако главное — работники не пострадали.

В ДТЭК отмечают, что на месте продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. По причине повреждения центр временно прекратил прием посетителей, а обслуживание клиентов переведено в другие каналы коммуникации.

Атака на гражданскую инфраструктуру Днепра стала частью ночных обстрелов города, во время которого враг применил ударные беспилотники.

Несколько дней назад в результате массированной атаки в Киеве была повреждена производственная площадка ДТЭК.

Автор:
Татьяна Гойденко