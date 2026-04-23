ДТЕК у Дніпрі призупинив роботу центру обслуговування після атаки дронів

У Дніпрі внаслідок нічної атаки дронів було пошкоджено один із центрів обслуговування клієнтів енергетичної компанії ДТЕК.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

За попередньою інформацією, удару зазнали офісні та адміністративні приміщення. Основна інфраструктура центру зазнала часткових руйнувань, однак головне — працівники не постраждали.

У ДТЕК зазначають, що на місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Через пошкодження центр тимчасово припинив прийом відвідувачів, а обслуговування клієнтів переведено в інші канали комунікації.

Атака на цивільну інфраструктуру Дніпра стала частиною нічного обстрілу міста, під час якого ворог застосував ударні безпілотники.

Кілька днів тому унаслідок масованої атаки у Києві було пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК.