ДТЭК ведет переговоры с Venture Global о поставках 200-300 млн куб. м американского LNG

Компания D.Trading, входящая в энергохолдинг ДТЭК, ведет переговоры с американской компанией Venture Global LNG Inc. о поставках 200-300 млн сжиженного газа из США в Европу. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, сообщает Delo.ua.

"Сейчас Д.Трейдинг в Милане ведет переговоры с venture global о поставке еще 2-3 кораблей в Европу из США. И мы надеемся что мы сможем структурировать соглашение, чтобы мы были участниками этого процесса. Мы гордимся тем, что мы единственная украинская компания участвующая в этом важном геополитическом проекте, когда российские Соединенных Штатов. И мы являемся одними из проводников, поэтому у нас есть интерес в этом", — сказал топменеджер.

Тимченко уточнил, что один корабль будет содержать 100 млн. куб. м газа, поэтому речь идет о поставках 200-300 куб. м LNG. Танкеры разгрузятся в Греции, а оттуда газ через Болгарию, Румынию и Молдову прокачают в Украину.

При этом топ-менеджер отметил, что этот маршрут пока дороже поставок газа из Польши или Венгрии. Однако ДТЭК надеется, что со временем цену удастся снизить.

Украина импортирует газ перед началом отопительного сезона

Как свидетельствует мониторинг ExPro, с началом сентября Украина импортирует около 10-10,4 млн. куб. м природного газа в сутки с польского направления. Доля Польши в общем импорте газа в Украину составляет более 42%. В сентябре польское направление стало основным маршрутом для импорта газа в Украину из-за самой низкой стоимости импорта.

В целом Украина импортирует около 23,5 млн куб м природного газа в сутки из европейских стран. Большую часть природного газа импортирует государственная НАК "Нафтогаз Украины" в рамках подготовки к отопительному сезону, закачивая газ в хранилища, чтобы накопить не менее 13,2 млрд куб м газа в ПХГ до 1 ноября.

Для обеспечения импорта "Нефтегаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд грн от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.

Как считает экспредседатель "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергей Макогон, ближайшие 10 лет Украина будет импортировать до 4 млрд м3 газа ежегодно, поэтому компании "Нафтогаз" нужно подписывать долгосрочные контракты на поставку голубого топлива через терминалы в Польше .

Напомним, в декабре ДТЭК доставил в Украину первый груз СПГ из США из-за импортного терминала в Греции. У Украины нет собственных мощностей, поэтому компания использовала свопы для закачки газа из европейской системы. ДТЭК также рассматривает возможность использования терминалов в Польше, Литве, Хорватии и Германии.