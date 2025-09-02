"Нафтогаз" должен выйти на прямые закупки газа через терминалы в Польше — Макогон

В ближайшие 10 лет Украина будет импортировать до 4 млрд м3 газа ежегодно, поэтому компании "Нафтогаз" нужно подписывать долгосрочные контракты на поставку голубого топлива через терминалы в Польше.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил экспредседатель "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

По его словам, Польша оценивает спрос на второй LNG-терминал в Гданьске.

Так, газотранспортная компания Gaz-System объявила новые консультации по возможной установке второй плавучей установки для хранения и регазификации газа (FSRU) в Гданьске.

До 30 сентября 2025 г. участники рынка могут подать заявки с ориентировочными потребностями в мощностях и условиями контрактов.

В настоящее время уже строится первый FSRU с мощностью около 6,1 млрд кубометров в год, запуск которого запланирован на 2028 год. Второй терминал мог бы добавить еще более 4 млрд кубометров, что существенно усилило бы энергетическую независимость Польши и региона.

"Я давно выступаю за выход "Нафтогаза" на прямые закупки сжиженного природного газа (СПГ), прежде всего американского, и его поставки в Украину именно через Польшу", - подчеркнул Макогон.

Он добавил, что в ближайшие 10 лет Украина будет импортировать до 4 млрд м3 газа ежегодно, поэтому следует рассматривать подписание долгосрочных контрактов на поставку СПГ.

"А для этого нужно иметь долгосрочное бронирование и СПГ терминала. Интересно, примет ли государственный "Нафтогаз" участие в этой оценке спроса на дополнительный СПГ терминал в Польше", - отметил Макогон.

Закупка газа

Группа "Нефтегаз" подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о кредите в размере €500 млн на закупку газа.

В начале августа запасы природного газа в украинских хранилищах превысили 10 млрд. м³. Для прохождения отопительного сезона 2025/2026 Министерство энергетики планирует накопить 13,2 млрд грн до 1 ноября.

Большинство опрошенных Delo.ua экспертов считают, что у "Нафтогаза" есть все шансы успеть накопить запланированный объем, но требует до €1 млрд для дополнительного импорта газа, в том числе на случай, если придется импортировать газ зимой.

Так, по оценке бывшего главы "Оператора ГТС" Сергея Макогона, для того чтобы накопить необходимые 13,2 млрд куб. м газа до 1 ноября, "Нафтогазу" необходимы средства в размере €1 млрд, за которые компания сможет закупить 2 млрд куб. м газа. Кроме того, компании нужно будет сформировать резерв средств на зиму.

"Для зимы нужно иметь резерв минимум 700 млн долларов. Что позволит купить от 1 до 1,5 млрд м3 газа в зависимости от цены. Обычно зимой цена значительно дороже. Например, прошлым летом "Нафтогаз" почти не импортировал, а зимой начал экстренный импорт, но цена уже была на 40-50% дороже", - отметил Макогон.

Для обеспечения импорта "Нефтегаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд. грн. от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.