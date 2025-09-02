"Нафтогаз" має вийти на прямі закупівлі газу через термінали у Польщі - Макогон

Найближчі 10 років Україна буде імпортувати до 4 млрд м3 газу щорічно, тому компанії "Нафтогаз" треба підписувати довгострокові контракти на постачання блакитного палива через термінали у Польщі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив ексголова "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

За його словами, наразі Польща оцінює попит на другий LNG-термінал у Гданську.

Так, газотранспортна компанія Gaz-System оголосила нові консультації щодо можливого встановлення другої плавучої установки для зберігання та регазифікації газу (FSRU) в Гданську.

До 30 вересня 2025 року учасники ринку можуть подати заявки з орієнтовними потребами у потужностях та умовами контрактів.

Нині вже будується перший FSRU з потужністю близько 6,1 млрд кубометрів на рік, запуск якого заплановано на 2028 рік. Другий термінал міг би додати ще понад 4 млрд кубометрів, що суттєво посилило б енергетичну незалежність Польщі та регіону.

"Я давно виступаю за вихід "Нафтогазу" на прямі закупівлі скрапленого природного газу (СПГ), насамперед американського, та його постачання до України саме через Польщу", - наголосив Макогон.

Він додав, що найближчі 10 років Україна буде імпортувати до 4 млрд м3 газу щорічно, тому варто розглядати підписання довгострокових контрактів на постачання СПГ.

"А для цього потрібно мати довгострокове бронювання і СПГ терміналу. Цікаво, чи прийме державний "Нафтогаз" участь у цьому оцінюванні попиту на додатковий СПГ термінал у Польщі", - зауважив Макогон.

Закупівля газу

Група "Нафтогаз" підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про кредит у розмірі €500 млн на закупівлю газу.

На початку серпня запаси природного газу в українських сховищах перевищили 10 млрд м³. Для проходження опалювального сезону 2025/2026 Міністерство енергетики планує накопичити 13,2 млрд грн до 1 листопада.

Більшість опитаних Delo.ua експертів вважає, що "Нафтогаз" має усі шанси встигнути накопичити запланований обсяг, але потребує до €1 млрд для додаткового імпорту газу, в тому числі на випадок, якщо доведеться імпортувати газ взимку.

Так, за оцінкою колишнього очільника "Оператора ГТС" Сергія Макогона, для того, щоб накопичити необхідні 13,2 млрд куб. м газу до 1 листопада, "Нафтогазу" необхідні кошти у розмірі €1 млрд, за які компанія зможе закупити 2 млрд куб. м газу. Крім того, компанії треба буде сформувати резерв коштів на зиму.

"Для зими потрібно мати резерв мінімум 700 млн доларів. Що дозволить купити від 1 до 1,5 млрд м3 газу залежно від ціни. Зазвичай взимку ціна значно дорожче. Наприклад, минулого літа "Нафтогаз" майже не імпортував, а взимку почав екстрений імпорт, але ціна вже була на 40-50% дорожче", — зауважив Макогон.

Для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.