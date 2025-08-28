Накопичення запасів та захист об'єктів: як Україна готується до опалювального сезону

Україна активно готується до опалювального сезону 2025-2026 років, тривають відновлювальні роботи, ремонти обладнання та накопичення енергоресурсів. Ключовим викликом у підготовці до осінньо-зимового періоду залишаються ворожі обстріли.

Як інформує Delo.ua, про це заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

"Україна за планом готується до опалювального сезону 2025–2026 років за всіма напрямами, які ми для себе визначили. Це і відновлювальні роботи, і ремонти, щоб підготувати обладнання для стабільної роботи протягом ОЗП, і запаси ресурсів", – зазначила вона.

Міністр уточнила, що триває закачування газу, накопичення вугілля та мазуту для опалювального сезону. Крім того, формуються запаси необхідного обладнання та посилюється фізичний захист енергооб'єктів.

Водночас ключовим викликом у підготовці до осінньо-зимового періоду залишаються ворожі обстріли. Адже Росія щоденно атакує енергооб’єкти в різних регіонах України, зокрема прифронтових.

Гринчук додала, що українська енергосистема наразі працює стабільно, і Україна оптимістично налаштована на проходження зими – зокрема й завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Важливою у цьому є допомога для здійснення закупівель імпортованого газу, яка надається ЄБРР, Норвегією, Європейським інвестиційним банком.

Раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що Україна готова до опалювального сезону на 70%. За його словами, до зими вже готові 103 тис. зі 145 тис. житлових будинків (71%), 19,5 тис. з майже 25 тис. об’єктів соціальної сфери (80%), 13 тис. з 17,5 тис. котелень (76%).

Газові запаси в сховищах

За оцінками ExPro, до початку наступного опалювального сезону в українських сховищах необхідно мати щонайменше 13 млрд куб м природного газу в підземних сховищах. Цього обсягу вистачило б для проходження сезону, якби не масовані російські обстріли у лютому, коли Росія атакувала український газовидобуток.

Якщо до 1 листопада вдасться накопичити 13 мільярдів кубометрів газу в сховищах, і за умови, що протягом зими продовжиться імпорт природного газу, то цього вистачить для проходження зими.

Станом на 5 серпня запаси природного газу в українських сховищах перевищили 10 млрд м³, що становить 32,3% від їхньої місткості. Хоча поточні обсяги залишаються найнижчими за останні 12 років, відставання від торішніх показників поступово скорочується.