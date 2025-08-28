Накопление запасов и защита объектов: как Украина готовится к отопительному сезону

Украина активно готовится к отопительному сезону 2025-2026 годов, продолжаются восстановительные работы, ремонты оборудования и накопление энергоресурсов. Ключевым вызовом в подготовке к осенне-зимнему периоду остаются вражеские обстрелы.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

"Украина по плану готовится к отопительному сезону 2025-2026 годов по всем направлениям, которые мы для себя определили. Это и восстановительные работы, и ремонты, чтобы подготовить оборудование для стабильной работы в течение ОЗУ, и запасы ресурсов", - отметила она.

Министр уточнила, что продолжается закачка газа, накопление угля и мазута для отопительного сезона. Кроме того, формируются запасы необходимого оборудования и усиливается физическая защита энергообъектов.

В то же время, ключевым вызовом в подготовке к осенне-зимнему периоду остаются вражеские обстрелы. Ведь Россия ежедневно атакует энергообъекты в разных регионах Украины, в частности, прифронтовых.

Гринчук добавила, что украинская энергосистема сейчас работает стабильно, и Украина оптимистично настроена на прохождение зимы – в том числе благодаря поддержке международных партнеров.

Важна в этом помощь для осуществления закупок импортируемого газа, предоставляемая ЕБРР, Норвегией, Европейским инвестиционным банком.

Ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 70%. По его словам, к зиме уже готовы 103 тыс. из 145 тыс. жилых домов (71%), 19,5 тыс. из почти 25 тыс. объектов социальной сферы (80%), 13 тыс. из 17,5 тыс. котельных (76%).

Газовые запасы в хранилищах

По оценкам ExPro, к началу следующего отопительного сезона в украинских хранилищах необходимо иметь не менее 13 млрд куб м природного газа в подземных хранилищах. Этого объема хватило бы для прохождения сезона, если бы не массированные российские обстрелы в феврале, когда Россия атаковала украинскую газодобычу.

Если до 1 ноября удастся накопить 13 миллиардов кубометров газа в хранилищах, и при условии, что в течение зимы продолжится импорт природного газа, этого хватит для прохождения зимы.

По состоянию на 5 августа запасы природного газа в украинских хранилищах превысили 10 млрд м³, что составляет 32,3% от их емкости. Хотя текущие объемы остаются самыми низкими за последние 12 лет, отставание от прошлогодних показателей постепенно сокращается.