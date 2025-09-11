ДТЕК веде перемовини з Venture Global про постачання 200-300 млн куб. м американського LNG

Компанія D.Trading, що входить до енергохолдингу ДТЕК веде перемовини з американською компанією Venture Global LNG Inc. про постачання 200-300 млн скрапленого газу зі США до Європи. Про це журналістам повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, повідомляє Delo.ua.

"Зараз D.Trading в Мілані веде перемовини з venture global про поставку ще 2-3 кораблів в Європу з США. І ми сподіваємось що ми зможемо структурувати угоду, щоб ми були учасниками цього процесу. Ми пишаємося тим, що ми єдина українська компанія що бере участь в цьому важливому геополітичному проєкті, коли російські енергоресурси заміняються надійними енергоресурсами зі Сполучених Штатів. І ми є одними з провідників тому в нас є інтерес в цьому", — сказав топменеджер.

Тимченко уточнив, що один корабель міститиме 100 млн куб. м газу, тож мова йде про постачання 200-300 куб. м LNG. Танкери розвантажаться в Греції, а звідти газ через Болгарію, Румунію та Молдову прокачають до України.

При цьому топ-менеджер зауважив, що цей маршрут поки що дорожчий ніж постачання газу з Польщі чи Угорщини. Однак ДТЕК сподівається що з часом ціну вдасться знизити.

Україна імпортує газ перед початком опалювального сезону

Як свідчить моніторинг ExPro, з початком вересня Україна імпортує близько 10-10,4 млн куб м природного газу на добу з польського напрямку. Частка Польщі в загальному імпорті газу до України складає понад 42%. У вересні польський напрямок став основним маршрутом для імпорту газу до України через найнижчу вартість імпорту.

Загалом, Україна імпортує близько 23,5 млн куб м природного газу на добу з європейських країн. Більшу частину природного газу імпортує державна НАК "Нафтогаз України" в рамках підготовки до опалювального сезону, закачуючи газу до сховищ, щоб накопичити не менше 13,2 млрд куб м газу в ПСГ до 1 листопада.

Для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.

Як вважає ексголова "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергій Макогон, найближчі 10 років Україна буде імпортувати до 4 млрд м3 газу щорічно, тому компанії "Нафтогаз" треба підписувати довгострокові контракти на постачання блакитного палива через термінали у Польщі.

Нагадаємо, у грудні ДТЕК доставив в Україну перший вантаж СПГ із США через імпортний термінал у Греції. Україна не має власних потужностей, тому компанія використовувала свопи для закачування газу з європейської системи. ДТЕК також розглядає можливість використання терміналів у Польщі, Литві, Хорватії та Німеччині.