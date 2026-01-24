"Д.Трейдинг" инициирует досрочное прекращение договора с "Энергоатомом"

Трейдер энергоресурсами из группы ДТЭК "Д.Трейдинг" официально обратился в государственную энергогенерирующую компанию "Энергоатом" с предложением досрочно прекратить дальнейшее выполнение взаимных обязательств по договору, заключенному по результатам последнего аукциона, с согласия сторон.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

В компании подчеркнули, что "Д.Трейдинг", как и более 100 других участников, участвовала в открытом аукционе в полном соответствии с действующим законодательством и установленными процедурами.

В то же время, решение инициировать прекращение договора принято с учетом критических оценок со стороны экспертной среды относительно внешних обстоятельств и условий проведения аукциона, которые не зависели от компании и стали предметом публичных дискуссий.

В Д.Трейдинг подчеркнули, что для ДТЭК безупречная репутация является безусловным приоритетом. Компания не готова рисковать доверием общества и репутацией украинских энергетиков, которые в сложнейших условиях — во время морозов, непогоды и российских обстрелов — обеспечивают восстановление электроснабжения.

В компании отметили, что потенциальные скандалы не способствуют ни устойчивости украинской энергосистемы, ни укреплению международной поддержки, которая критически важна для отрасли.

"Д.Трейдинг" также отметила, что высоко ценит многолетнее партнерство с государственным "Энергоатомом" и регулярно участвует в открытых аукционах по покупке электроэнергии, действуя исключительно в рамках действующего законодательства.

Напомним, глава профильного комитета Совета Андрей Герус обвинил менеджмент "Энергоатома" в некомпетентности, что привело к убыткам в 2 млрд грн. Он уверен, что профессиональный уровень руководства компании исключает возможность простой ошибки в этом вопросе.