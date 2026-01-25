Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
"Д.Трейдинг" ініціює дострокове припинення договору з "Енергоатомом"

Енергоатом
"Д.Трейдинг" ініціює дострокове припинення договору з "Енергоатомом" / Енергоатомом

Трейдер енергоресурсами з групи ДТЕК "Д.Трейдинг" офіційно звернувся до державної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" з пропозицією достроково припинити подальше виконання взаємних зобов’язань за договором, укладеним за результатами останнього аукціону, за згодою сторін.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

У компанії наголосили, що "Д.Трейдинг", як і понад 100 інших учасників, брала участь у відкритому аукціоні в повній відповідності до чинного законодавства та встановлених процедур.

Водночас рішення ініціювати припинення договору ухвалене з урахуванням критичних оцінок з боку експертного середовища щодо зовнішніх обставин та умов проведення аукціону, які не залежали від компанії та стали предметом публічних дискусій.

У "Д.Трейдинг" підкреслили, що для ДТЕК бездоганна репутація є безумовним пріоритетом. Компанія не готова ризикувати довірою суспільства та репутацією українських енергетиків, які в надзвичайно складних умовах — під час морозів, негоди та російських обстрілів — забезпечують відновлення електропостачання.

У компанії зазначили, що потенційні скандали не сприяють ані стійкості української енергосистеми, ані зміцненню міжнародної підтримки, яка є критично важливою для галузі.

"Д.Трейдинг" також наголосила, що високо цінує багаторічне партнерство з державним "Енергоатомом" та регулярно бере участь у відкритих аукціонах з купівлі електроенергії, діючи виключно в межах чинного законодавства.

Нагадаємо, очільник профільного комітету Ради Андрій Герус звинуватив менеджмент “Енергоатома” у некомпетентності, що призвели до збитків у 2 млрд грн. Він впевнений, що професійний рівень керівництва компанії виключає можливість простої помилки у такому питанні.

Автор:
Тетяна Гойденко