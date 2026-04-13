Два крупных застройщика полностью выплатили кредиты Ощадбанку: уровень неработающих активов снизился до 25%

В апреле 2026 года Ощадбанк официально подтвердил полное погашение задолженности со стороны двух крупных строительных групп – ТММ и Горстройинвест.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении финучреждения.

Указывается, что задолженность этих компаний была реструктуризирована в 2019-2020 годах в соответствии с Законом Украины "О финансовой реструктуризации". Их полное погашение подтверждает эффективность этого механизма и системный подход к работе с неработающими кредитами (NPL).

В силу специфики строительного бизнеса процесс урегулирования имел сложную многоуровневую структуру. Ощадбанк применил комбинированный подход, включавший добровольную передачу части залогового имущества на баланс финучреждения.

Также были использованы возможности продолжения сотрудничества в направлении дальнейшей продажи активов, переданных на баланс банка, коллаборации с другими участниками рынка.

Заместитель председателя правления Ощадбанка Арсен Милютин подчеркнул, что успех этих кейсов доказывает жизнеспособность механизма реструктуризации даже в условиях пандемии и военного положения.

Ранее банк уже успешно оздоровил группы WOG и ViDi, однако именно на примере застройщиков продемонстрирована возможность стопроцентного возврата средств.

В общей сложности за последние годы Ощадбанк провел реструктуризаций на сумму около 45 миллиардов гривен.

Благодаря использованию всех доступных в соответствии с действующим законодательством инструментов добровольного и принудительного урегулирования в Ощадбанке произошло существенное очищение баланса. Только за 2025 год банк получил средства и имущества в рамках урегулирования проблемной задолженности на сумму 7,28 млрд грн.

За прошлый год объем неработающих активов Ощадбанка уменьшился на 26,9 млрд грн, что позволило снизить показатель NPL с 37,6% до 25%.

Напомним, Ощадбанк в партнерстве с сетью АЗК UPG запустил программу льготного финансирования для бизнеса на приобретение горючего. Инициатива направлена на поддержку предпринимателей в период сезонных работ и обеспечение стабильной операционной деятельности без дополнительной погрузки на оборотные средства.