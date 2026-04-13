Два великих забудовники повністю виплатили кредити Ощадбанку: рівень непрацюючих активів знизився до 25%

У квітні 2026 року Ощадбанк офіційно підтвердив повне погашення заборгованості з боку двох великих будівельних груп — “ТММ” та “Міськбудінвест”.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні фінустанови.

Вказується, що заборгованість цих компаній було реструктуризовано у 2019-2020 роках відповідно до Закону України "Про фінансову реструктуризацію". Їх повне погашення підтверджує ефективність цього механізму та системний підхід до роботи з непрацюючими кредитами (NPL).

Через специфіку будівельного бізнесу процес врегулювання мав складну багаторівневу структуру. Ощадбанк застосував комбінований підхід, який включав добровільну передачу частини заставного майна на баланс фінустанови.

Також було використано можливості продовження співпраці в напрямі подальшого продажу активів, переданих на баланс банку, колаборацію з іншими учасниками ринку.

Заступник голови правління Ощадбанку Арсен Мілютін підкреслив, що успіх цих кейсів доводить життєздатність механізму реструктуризації навіть в умовах пандемії та воєнного стану.

Раніше банк уже успішно оздоровив групи WOG та ViDi, проте саме на прикладі забудовників продемонстровано можливість стовідсоткового повернення коштів.

Загалом за останні роки Ощадбанк провів реструктуризацій на суму близько 45 мільярдів гривень.

Завдяки використанню всіх доступних відповідно до чинного законодавства інструментів добровільного та примусового врегулювання в Ощадбанку відбулось суттєве очищення балансу.

Лише за 2025 рік банк отримав коштів та майна в рамках врегулювання проблемної заборгованості на суму 7,28 млрд грн.

За минулий рік обсяг непрацюючих активів Ощаду зменшився на 26,9 млрд грн, що дозволило знизити показник NPL з 37,6% до 25%.

Нагадаємо, Ощадбанк у партнерстві з мережею АЗК UPG запустив програму пільгового фінансування для бізнесу на придбання пального. Ініціатива спрямована на підтримку підприємців у період сезонних робіт та забезпечення стабільної операційної діяльності без додаткового навантаження на обігові кошти.