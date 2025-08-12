- Категория
Две компании соревнуются за управление активами российского НТЦ Редуктор: что о них известно
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило финалистов конкурса на управление активами частного предприятия "НТЦ Редуктор", принадлежавшее гражданину страны-агрессора и арестованное по решению суда. За право управлять предприятием соревнуются две компании.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
АРМА выбирает управляющего
АРМА провело открытый конкурс на управление активами частного предприятия "НТЦ Редуктор", принадлежавшее гражданину страны-агрессора и арестованное по решению суда. Рыночная стоимость предприятия составляет более 66 млн грн.
За право управления боролись две компании:
- ООО "Ремресурс".
- ООО "НПО "Оборонные технологии Украины".
В настоящее время АРМА проверяет их предложения на соответствие условиям конкурса. Победителя объявят по завершении всех процедур.
Что известно о компаниях
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО Ремресурс было зарегистрировано в 2013 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 100 тыс. грн.
Виды деятельности предприятия включают:
- Неспециализированная оптовая торговля.
- Производство электрического осветительного оборудования.
- Производство прочего электрического оборудования.
- Производство машин для металлообработки.
Бенефициарный владелец – Гаевой Алексей.
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "НПО "Оборонные технологии Украины" было зарегистрировано в 2024 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 100 тыс. грн.
Виды деятельности предприятия включают:
- Производство инструментов и оборудования для измерения, исследования и навигации.
- Производство электронных компонентов.
- Изготовление смонтированных электронных плат.
- Производство компьютеров и периферийного оборудования.
Бенефициарный владелец – Школа Сергей.
Об активе
ЧП "НТЦ Редуктор" - предприятие в городе Никополь Днепропетровской области с высоким техническим и интеллектуальным потенциалом. Наличие 4500 м2 производственных площадей, конструкторского и технологического отделов, отдела технического контроля, наличие металлообрабатывающего, термического, сварочного, раскройного оборудования) позволяет изготавливать, кроме традиционных редукторов, уникальные редукторы и приводы, спроектированные как по техническим задачам.
Ранее АРМА объявило конкурс на отбор оценщика актива. Победу в конкурсе одержала компания ООО "УСК-Консалтинг", установившая рыночную стоимость актива на уровне 66,3 млн грн.