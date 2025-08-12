Две компании соревнуются за управление активами российского НТЦ Редуктор: что о них известно

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило финалистов конкурса на управление активами частного предприятия "НТЦ Редуктор", принадлежавшее гражданину страны-агрессора и арестованное по решению суда. За право управлять предприятием соревнуются две компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

АРМА выбирает управляющего

АРМА провело открытый конкурс на управление активами частного предприятия "НТЦ Редуктор", принадлежавшее гражданину страны-агрессора и арестованное по решению суда. Рыночная стоимость предприятия составляет более 66 млн грн.

За право управления боролись две компании:

ООО "Ремресурс".

ООО "НПО "Оборонные технологии Украины".

В настоящее время АРМА проверяет их предложения на соответствие условиям конкурса. Победителя объявят по завершении всех процедур.

Что известно о компаниях

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО Ремресурс было зарегистрировано в 2013 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 100 тыс. грн.

Виды деятельности предприятия включают:

Неспециализированная оптовая торговля.

Производство электрического осветительного оборудования.

Производство прочего электрического оборудования.

Производство машин для металлообработки.

Бенефициарный владелец – Гаевой Алексей.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "НПО "Оборонные технологии Украины" было зарегистрировано в 2024 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 100 тыс. грн.

Виды деятельности предприятия включают:

Производство инструментов и оборудования для измерения, исследования и навигации.

Производство электронных компонентов.

Изготовление смонтированных электронных плат.

Производство компьютеров и периферийного оборудования.

Бенефициарный владелец – Школа Сергей.

Об активе

ЧП "НТЦ Редуктор" - предприятие в городе Никополь Днепропетровской области с высоким техническим и интеллектуальным потенциалом. Наличие 4500 м2 производственных площадей, конструкторского и технологического отделов, отдела технического контроля, наличие металлообрабатывающего, термического, сварочного, раскройного оборудования) позволяет изготавливать, кроме традиционных редукторов, уникальные редукторы и приводы, спроектированные как по техническим задачам.

Ранее АРМА объявило конкурс на отбор оценщика актива. Победу в конкурсе одержала компания ООО "УСК-Консалтинг", установившая рыночную стоимость актива на уровне 66,3 млн грн.