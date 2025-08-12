Запланована подія 2

Две компании соревнуются за управление активами российского НТЦ Редуктор: что о них известно

продажа активов
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило финалистов конкурса на управление активами частного предприятия "НТЦ Редуктор", принадлежавшее гражданину страны-агрессора и арестованное по решению суда. За право управлять предприятием соревнуются две компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

АРМА выбирает управляющего

АРМА провело открытый конкурс на управление активами частного предприятия "НТЦ Редуктор", принадлежавшее гражданину страны-агрессора и арестованное по решению суда. Рыночная стоимость предприятия составляет более 66 млн грн.

За право управления боролись две компании:

  • ООО "Ремресурс".
  • ООО "НПО "Оборонные технологии Украины".

В настоящее время АРМА проверяет их предложения на соответствие условиям конкурса. Победителя объявят по завершении всех процедур.

Что известно о компаниях

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО Ремресурс было зарегистрировано в 2013 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 100 тыс.  грн.

Виды деятельности предприятия включают:

  • Неспециализированная оптовая торговля.
  • Производство электрического осветительного оборудования.
  • Производство прочего электрического оборудования.
  • Производство машин для металлообработки.

Бенефициарный владелец – Гаевой Алексей.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "НПО "Оборонные технологии Украины" было зарегистрировано в 2024 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 100 тыс. грн.

Виды деятельности предприятия включают:

  • Производство инструментов и оборудования для измерения, исследования и навигации.
  • Производство электронных компонентов.
  • Изготовление смонтированных электронных плат.
  • Производство компьютеров и периферийного оборудования.

Бенефициарный владелец – Школа Сергей.

Об активе

ЧП "НТЦ Редуктор" - предприятие в городе Никополь Днепропетровской области с высоким техническим и интеллектуальным потенциалом. Наличие 4500 м2 производственных площадей, конструкторского и технологического отделов, отдела технического контроля, наличие металлообрабатывающего, термического, сварочного, раскройного оборудования) позволяет изготавливать, кроме традиционных редукторов, уникальные редукторы и приводы, спроектированные как по техническим задачам.

Ранее АРМА объявило конкурс на отбор оценщика актива. Победу в конкурсе одержала компания ООО "УСК-Консалтинг", установившая рыночную стоимость актива на уровне 66,3 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько