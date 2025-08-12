Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Дві компанії змагаються за управління активами російського "НТЦ Редуктор": що про них відомо

продаж активів
Конкурс на управління активами / Freepik

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило фіналістів конкурсу на управління активами приватного підприємства “НТЦ Редуктор”, що належало громадянину країни-агресора та було арештоване за рішенням суду. За право керувати підприємством змагаються дві компанії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

АРМА обирає управителя

АРМА провело відкритий конкурс на управління активами приватного підприємства "НТЦ Редуктор", що належало громадянину країни-агресора і було арештоване за рішенням суду. Ринкова вартість підприємства становить понад 66 млн грн.

За право управління боролися дві компанії:

  • ТОВ "Ремресурс".
  • ТОВ "НВО "Оборонні технології України".

Наразі АРМА перевіряє їхні пропозиції на відповідність умовам конкурсу. Переможця оголосять після завершення всіх процедур.

Що відомо про компанії

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Ремресурс" було зареєстровано в 2013 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 100 тис. грн.

Види діяльності підприємства включають:

  • Неспеціалізована оптова торгівля.
  • Виробництво електричного освітлювального обладнання.
  • Виробництво іншого електричного устаткування.
  • Виробництво машин для металообробки.

Бенефіціарний власник - Гайовий  Олексій. 

Згідно з даними YouControl,  юридична особа ТОВ "НВО "Оборонні технології України" було зареєстровано в 2024 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 100 тис. грн.

Види діяльності підприємства включають:

  • Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.
  • Виробництво електронних компонентів.
  • Виготовлення змонтованих електронних плат.
  • Виробництво комп’ютерів та периферійного устаткування.

Бенефіціарний власник - Школа Сергій.

Про актив

ПП "НТЦ Редуктор" - підприємство у місті Нікополь Дніпропетровської області з високим технічним та інтелектуальним потенціалом. Наявність 4500 м2 виробничих площ, конструкторського і технологічного відділів, відділу технічного контролю, наявність металообробного, термічного, зварювального, розкрійного устаткування) дає змогу виготовляти, окрім традиційних редукторів, унікальні редуктори і приводи, спроєктовані як за технічними завданнями замовника, так і за документацією замовника.

Раніше АРМА оголосило конкурс на відбір оцінювача активу. Перемогу в конкурсі виборола компанія ТОВ "УСК-Консалтинг", яка встановила ринкову вартість активу на рівні 66,3 млн грн.  

Автор:
Ольга Опенько