Две тысячи продавцов стали ФЛПами благодаря контролю ГНС по преданию

Проверка Государственной налоговой службой денежных операций по приему и переводу систематических крупных сумм заставила около 2 тысяч граждан зарегистрировать предпринимательскую деятельность.

Налоговая за 2025 год направила более 6 тысяч запросов налогоплательщикам для выяснения происхождения полученных средств.

В настоящее время территориальные органы ГНС отрабатывают очередной массив информации, сосредотачиваясь на тех, кому поступали регулярные или крупные денежные переводы.

Например, в сентябре одна из гражданок получила более 60 переводов на сумму более 280 тысяч гривен, а другая — в октябре более 700 переводов почти на 300 тысяч гривен.

Каждый такой кейс рассматривается подробно, с акцентом на признаках систематичности, что является одним из основных признаков предпринимательской деятельности.

Благодаря этим мероприятиям уже почти 2 тысячи граждан зарегистрировались как физические лица – предприниматели (ФЛП), легализовав свою деятельность.

В то же время за занятие предпринимательской деятельностью без государственной регистрации составлено более сотни административных протоколов. Материалы проверок направлены в суд для рассмотрения по месту совершения правонарушений.

Усилия налоговых органов направлены на максимальное стимулирование декларирования доходов и обеспечение честных условий ведения бизнеса.

Напомним, запуск автоматизированной системы взыскания налогового долга уже позволил вернуть в бюджет более 100 миллионов гривен от юридических лиц. Эта сумма была взыскана с более чем 2 тысяч предприятий-должников всего за два месяца работы системы.