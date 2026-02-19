Движение на всех государственных трассах возобновлено после непогоды

На всех дорогах государственного значения сняты временные ограничения движения, введенные ранее. Проезд для всех видов транспорта, включая автобусы и грузовики, возобновлен, пункты пропуска работают в штатном режиме.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Трассы открыты

"На всех дорогах государственного значения сняты введенные ранее ограничения из-за усложнения погодных условий и поднятия уровня воды", - говорится в сообщении.

Отменены временные ограничения движения транспорта на следующих участках дорог:

Полтавская область

Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, км 130+438 – км 176+159 – от примыкания к трассе М-03 (Киев – Харьков) до перекрестка с трассой М-22 (Полтава – Александрия).

Одесская область

М-15 Одесса – Рени (на Бухаресте), км 11+920 – км 308+000.

Сумская область

Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, участок км 202+872 – км 296+280 (г. Ромны – г. Сумы).

Н-12 Сумы – Полтава, участок км 10+809 – км 73+690 (г. Сумы – г. Ахтырка).

Н-12-1 Объезд г. Сумы, участок км 0+000 – км 19+045.

Р-61 Батурин – Конотоп – Сумы, км 36+080 – км 153+693 (г. Конотоп – г. Сумы).

Т-19-04 Белополье – Терны – Липовая Долина, км 31+475 – км 49+403 (с. Терны – с. Недригайлов).

Т-19-13 Ромны – Липовая Долина – Тростянец – Мезеновка, км 5+134 – км 35+222 (г. Ромны – с. Липовая Долина).

Р-44 Сумы – Путивль – Глухов, км 77+242 – км 91+642 (с. Чумаково – г. Путивль).

М-02 Копти – Глухов – Бачевск, км 144+993 – км 208+000 (граница Черниговской области – с. Береза).

Трасса Одесса – Рени открыта

На автодороге М-15 Одесса – Рени упразднены все временные ограничения движения для автобусов, микроавтобусов и грузового транспорта.

По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, с 07:00 19 февраля 2026 возобновлено движение грузовых и пассажирских транспортных средств на автодороге М-15 Одесса – Рени (на г. Бухарест) на участке км 11+920 – км 308+000.

Все пункты пропуска работают в штатном режиме. Движение к и из пунктов пропуска "Паланка – Маяки – Удобное", "Старокозаче", "Августовское", "Малоярославец", "Лесное", "Рени", "Долинское", "Орловка", "Виноградовка", "Табаки", "Новые Трояны" для указанных средств. Очереди отсутствуют.