Рух на всіх державних трасах відновлено після негоди

траса Одеса-Рені, автомобілі, поле
Обмеження через негоду скасовано на всіх державних автошляхах / Одеська ОВА

На всіх дорогах державного значення знято тимчасові обмеження руху, запроваджені раніше. Проїзд для всіх видів транспорту, зокрема автобусів і вантажівок, відновлено, пункти пропуску працюють у штатному режимі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Траси відкриті

"На всіх дорогах державного значення знято обмеження, що були запроваджені раніше, через ускладнення погодних умов та підняття рівня води", - йдеться в повідомленні. 

Скасовано тимчасові обмеження руху транспорту на таких ділянках доріг:

  • Полтавська область

 Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, км 130+438 — км 176+159 — від примикання до траси М-03 (Київ – Харків) до перехрестя з трасою М-22 (Полтава – Олександрія).

  • Одеська область 

М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест), км 11+920 – км 308+000.

  • Сумська область 

Н-07 Київ – Суми – Юнаківка, ділянка км 202+872 – км 296+280 (м. Ромни – м. Суми).

Н-12 Суми – Полтава, ділянка км 10+809 – км 73+690 (м. Суми – м. Охтирка).

 Н-12-1 Об’їзд м. Суми, ділянка км 0+000 – км 19+045.

Р-61 Батурин – Конотоп – Суми, км 36+080 – км 153+693 (м. Конотоп – м. Суми).

 Т-19-04 Білопілля – Терни – Липова Долина, км 31+475 – км 49+403 (с. Терни – с. Недригайлів).

 Т-19-13 Ромни – Липова Долина – Тростянець – Мезенівка, км 5+134 – км 35+222 (м. Ромни – с. Липова Долина).

Р-44 Суми – Путивль – Глухів, км 77+242 – км 91+642 (с. Чумакове – м. Путивль).

 М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ, км 144+993 – км 208+000 (межа Чернігівської області – с. Береза).

Трасу Одеса – Рені відкрито

На автодорозі М-15 ОдесаРені скасовано всі тимчасові обмеження руху для автобусів, мікроавтобусів та вантажного транспорту.

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, з 07:00 19 лютого 2026 року відновлено рух вантажних і пасажирських транспортних засобів на автодорозі М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест) на ділянці км 11+920 – км 308+000.

Усі пункти пропуску працюють у штатному режимі. Рух до та з пунктів пропуску "Паланка – Маяки – Удобне", "Старокозаче", "Серпневе", "Малоярославець", "Лісне", "Рені", "Долинське", "Орлівка", "Виноградівка", "Табаки", "Нові Трояни" для зазначених категорій транспортних засобів повністю відновлено. Черги відсутні.

Автор:
Ольга Опенько