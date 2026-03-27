Движение транспорта в Киеве ограничат из-за ремонта Набережного шоссе

В Киеве 28 марта с 8:00 до 20:00 частично ограничат движение транспорта по Набережному шоссе в Печерском районе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Ремонт дорог в столице

ограничения связаны с проведением ремонтных работ на участке дороги от моста Метро до транспортной развязки моста имени Евгения Патона. При выполнении работ движение транспорта будет осуществляться одной полосой.

В случае неблагоприятных погодных условий сроки проведения ремонта могут быть скорректированы.

В "Киевавтодоре" извиняются за временные неудобства и призывают водителей заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Напомним, премьер Юлия Свириденко сообщила, что к 1 мая 2026 года в Украине планируют завершить текущий ремонт на трассах международного значения, а к 1 июня — все основные дорожные работы. С начала года уже ликвидировано более 1 млн м² повреждений, что является самым высоким показателем за последние шесть лет.