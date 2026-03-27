- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Движение транспорта в Киеве ограничат из-за ремонта Набережного шоссе
В Киеве 28 марта с 8:00 до 20:00 частично ограничат движение транспорта по Набережному шоссе в Печерском районе.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.
Ремонт дорог в столице
ограничения связаны с проведением ремонтных работ на участке дороги от моста Метро до транспортной развязки моста имени Евгения Патона. При выполнении работ движение транспорта будет осуществляться одной полосой.
В случае неблагоприятных погодных условий сроки проведения ремонта могут быть скорректированы.
В "Киевавтодоре" извиняются за временные неудобства и призывают водителей заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Напомним, премьер Юлия Свириденко сообщила, что к 1 мая 2026 года в Украине планируют завершить текущий ремонт на трассах международного значения, а к 1 июня — все основные дорожные работы. С начала года уже ликвидировано более 1 млн м² повреждений, что является самым высоким показателем за последние шесть лет.