Рух транспорту в Києві обмежать через ремонт Набережного шосе

У Києві 28 березня з 8:00 до 20:00 частково обмежать рух транспорту Набережним шосе в Печерському районі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Ремонт доріг у столиці

бмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт на ділянці дороги від мосту Метро до транспортної розв’язки мосту імені Євгена Патона. На час виконання робіт рух транспорту здійснюватиметься однією смугою.

У разі несприятливих погодних умов терміни проведення ремонту можуть бути скориговані.

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв заздалегідь враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Нагадаємо, прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що до 1 травня 2026 року в Україні планують завершити поточний ремонт на трасах міжнародного значення, а до 1 червня — усі основні дорожні роботи. Від початку року вже ліквідовано понад 1 млн м² пошкоджень, що є найвищим показником за останні шість років.