Двое налоговиков продавали информацию из государственных баз данных

Еще два чиновника Государственной налоговой службы получили уведомление о подозрении за торговлю данными из внутренних баз.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу ГНС Руслана Кравченко.

По его словам, налоговиков разоблачили благодаря активному взаимодействию ГНС с правоохранительными органами.

"Двое налоговиков, имея доступ к закрытой базе, систематически передавали конфиденциальную информацию о физических и юридических лицах третьему участнику этой схемы. Тот, в свою очередь, продавал ее на российском хакерском форуме. Там же и подыскивали клиентов для новых заказов. За информацию получали от 100 до 300 долл. США, оплата — оплата.

Он добавил, что все причастные уже задержаны. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

"Курс на очистку будет только усиливаться. Каждый, кто захочет нарушить закон, должен четко понимать, что наказание неотвратимо. Будем действовать жестко. Потому что речь идет о репутации ГНС и доверии к нам налогоплательщиков", – подчеркнул Кравченко.

Детали дела

Как сообщают в Киевской городской прокуратуре, подозреваемые разместили в сети Интернет (в том числе на администрируемых из РФ специализированных форумах) объявления о возможности приобретения информации с ограниченным доступом, в частности:

сведений о доходах физических и юридических лиц,

банковские счета,

проведены финансовые операции и т.д.

Также были созданы аккаунты в мессенджерах для принятия заказов и передачи информации.

"По распределению ролей, один из подозреваемых обеспечивал общение с "клиентами" в мессенджерах и присылал им незаконно полученную информацию. Двое работников ГНС Украины, пользуясь персональными ключами доступа, незаконно получали и передавали конфиденциальную информацию для продажи третьим лицам. Стоимость услуг подозреваемых в прокуратуре.

В ходе расследования были задокументированы 3 факта незаконного копирования и разглашения информации с ограниченным доступом, которая хранилась в автоматизированных информационных системах органов ГНС Украины.