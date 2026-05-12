eBay отклонил предложение GameStop о покупке за 56 млрд долларов

Маркетплейс eBay официально отказался от предложения сети магазинов видеоигр по поглощению GameStop. Руководство компании назвало сумму в 56 млрд долларов "непривлекательной", а само предложение — не заслуживающим доверия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Председатель совета директоров eBay Пол Пресслер отметил, что компания имеет собственную успешную стратегию развития и не видит смысла в объединении с партнером, который почти в четыре раза меньше рыночной стоимости.

Почему сделка сорвалась

Главной причиной отказа стали сомнения в способности GameStop найти деньги на столь масштабную покупку. Генеральный директор GameStop Райан Коэн не смог предоставить четких доказательств финансирования, что вызвало скепсис у аналитиков Уолл-стрит.

Основные детали конфликта:

Сомнительные финансы: GameStop планировал оплатить сделку частью наличными и частью собственными акциями, но заимствование таких объемов средств могло обрушить кредитный рейтинг компании.

Реакция рынка: инвесторы отрицательно восприняли идею слияния. Известный финансист Майкл Бюрри даже продал свой пакет акций GameStop в знак протеста против этого рискованного соглашения.

Угроза поглощения: несмотря на отказ, Райан Коэн заявляет о готовности обратиться к акционерам eBay напрямую, чтобы попытаться изменить их решение.

Акции обеих компаний отреагировали падением: ценные бумаги eBay просели на 1%, а GameStop — на 4%.

Напомним, GameStop хотел купить eBay за 56 миллиардов долларов, рассчитывая создать мощного конкурента для Amazon, однако эта идея изначально казалась экспертам маловероятной из-за финансовой слабости покупателя.