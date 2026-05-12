Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,10

EUR

51,72

+0,12

Наличный курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,83

51,65

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

eBay отклонил предложение GameStop о покупке за 56 млрд долларов

Ebay
eBay отклонил предложение GameStop о покупке за 56 млрд долларов / Ebay

Маркетплейс eBay официально отказался от предложения сети магазинов видеоигр по поглощению GameStop. Руководство компании назвало сумму в 56 млрд долларов "непривлекательной", а само предложение — не заслуживающим доверия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Председатель совета директоров eBay Пол Пресслер отметил, что компания имеет собственную успешную стратегию развития и не видит смысла в объединении с партнером, который почти в четыре раза меньше рыночной стоимости.

Почему сделка сорвалась

Главной причиной отказа стали сомнения в способности GameStop найти деньги на столь масштабную покупку. Генеральный директор GameStop Райан Коэн не смог предоставить четких доказательств финансирования, что вызвало скепсис у аналитиков Уолл-стрит.

Основные детали конфликта:

  • Сомнительные финансы: GameStop планировал оплатить сделку частью наличными и частью собственными акциями, но заимствование таких объемов средств могло обрушить кредитный рейтинг компании.
  • Реакция рынка: инвесторы отрицательно восприняли идею слияния. Известный финансист Майкл Бюрри даже продал свой пакет акций GameStop в знак протеста против этого рискованного соглашения.
  • Угроза поглощения: несмотря на отказ, Райан Коэн заявляет о готовности обратиться к акционерам eBay напрямую, чтобы попытаться изменить их решение.

Акции обеих компаний отреагировали падением: ценные бумаги eBay просели на 1%, а GameStop — на 4%.

Напомним, GameStop хотел купить eBay за 56 миллиардов долларов, рассчитывая создать мощного конкурента для Amazon, однако эта идея изначально казалась экспертам маловероятной из-за финансовой слабости покупателя.

Автор:
Максим Кольц