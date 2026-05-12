eBay відхилив пропозицію GameStop про купівлю за 56 млрд доларів

Маркетплейс eBay офіційно відмовився від пропозиції мережі магазинів відеоігор GameStop щодо поглинання. Керівництво компанії назвало суму в 56 млрд доларів "непривабливою", а саму пропозицію — такою, що не заслуговує на довіру.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Голова ради директорів eBay Пол Пресслер зазначив, що компанія має власну успішну стратегію розвитку і не бачить сенсу в об'єднанні з партнером, який майже вчетверо менший за ринковою вартістю.

Чому угода зірвалася

Головною причиною відмови стали сумніви у здатності GameStop знайти гроші на таку масштабну покупку. Генеральний директор GameStop Раян Коен не зміг надати чітких доказів фінансування, що викликало скепсис у аналітиків Уолл-стріт.

Основні деталі конфлікту:

Сумнівні фінанси: GameStop планував оплатити угоду частиною готівкою та частиною власними акціями, але запозичення таких обсягів коштів могло обвалити кредитний рейтинг компанії.

Реакція ринку: інвестори негативно сприйняли ідею злиття. Відомий фінансист Майкл Б'юррі навіть продав свій пакет акцій GameStop на знак протесту проти цієї ризикованої угоди.

Загроза поглинання: попри відмову, Раян Коен заявляє про готовність звернутися до акціонерів eBay напряму, щоб спробувати змінити їхнє рішення.

Наразі акції обох компаній відреагували падінням: цінні папери eBay просіли на 1%, а GameStop — на 4%.

Нагадаємо, GameStop хотів купити eBay за 56 мільярдів доларів, розраховуючи створити потужного конкурента для Amazon, проте ця ідея від самого початку здавалася експертам малоймовірною через фінансову слабкість покупця.