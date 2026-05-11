Amazon залучає кошти у швейцарських франках для розвитку штучного інтелекту

Американська корпорація Amazon планує вперше випустити облігації у швейцарських франках. Компанія готується до масштабного залучення капіталу, щоб профінансувати рекордну розбудову інфраструктури та закупівлю обладнання для штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Вихід на швейцарський ринок дозволяє Amazon диверсифікувати свій борговий портфель та залучити кошти на вигідних умовах, використовуючи стабільний попит у цій валюті. Раніше аналогічне успішне розміщення провела компанія Alphabet.

Інвестиції в інфраструктуру майбутнього

Головною причиною активності технологічного гіганта на нових ринках капіталу є потреба у величезних інвестиціях. Amazon пропонує інвесторам шість траншів цінних паперів із терміном погашення від 3 до 25 років.

Масштаби планів Amazon та її конкурентів:

Рекордні витрати: цього року Amazon разом із Microsoft, Meta та Alphabet мають намір спрямувати до $725 млрд на будівництво центрів обробки даних та закупівлю заліза.

Глобальні перегони: залучення коштів через єврооблігації та франки дозволяє техгігантам фінансувати свої проєкти по всьому світу, не обмежуючись лише доларовим ринком.

Банківська підтримка: гарантами випуску облігацій виступлять провідні світові банки, що підкреслює впевненість фінансового сектору в планах компанії.

Пошук альтернативних валют свідчить про те, що конкуренція у сфері ШІ вийшла на глобальний рівень, де швидкість будівництва дата-центрів визначає майбутнє лідерство на ринку.

Нагадаємо, засновник Amazon Джефф Безос залучає $10 млрд для нового ШІ-проєкту Prometheus. Лабораторія Project Prometheus планує отримати ці кошти від групи інвесторів для створення нових потужних систем штучного інтелекту.