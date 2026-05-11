Amazon привлекает средства в швейцарских франках для развития искусственного интеллекта

Amazon привлекает средства в швейцарских франках для развития искусственного интеллекта / Unsplash

Американская корпорация Amazon планирует в первый раз выпустить облигации в швейцарских франках. Компания готовится к масштабному привлечению капитала, чтобы профинансировать рекордное развитие инфраструктуры и закупку оборудования для искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

Выход на швейцарский рынок позволяет Amazon диверсифицировать свой долговой портфель и привлечь деньги на выгодных условиях, используя стабильный спрос в этой валюте. Ранее аналогичное успешное размещение провела компания Alphabet.

Инвестиции в инфраструктуру будущего

Главной причиной активности технологического гиганта на новых рынках капитала есть потребность в огромных инвестициях. Amazon предлагает инвесторам шесть траншей ценных бумаг со сроком погашения от 3 до 25 лет.

Масштабы планов Amazon и его конкурентов:

  • Рекордные расходы: в этом году Amazon вместе с Microsoft, Meta и Alphabet намерены направить до $725 млрд на строительство центров обработки данных и закупку железа.
  • Глобальная гонка: привлечение средств через еврооблигации и франки позволяет техгигантам финансировать свои проекты по всему миру, не ограничиваясь только долларовым рынком.
  • Банковская поддержка: гарантами выпуска облигаций выступят ведущие мировые банки, подчеркивающие уверенность финансового сектора в планах компании.

Поиск альтернативных валют свидетельствует, что конкуренция в сфере ИИ вышла на глобальный уровень, где скорость строительства дата-центров определяет будущее лидерство на рынке.

Напомним, основатель Amazon Джефф Безос привлекает $10 млрд для нового ИИ-проекта Prometheus. Лаборатория Project Prometheus планирует получить эти деньги от группы инвесторов для создания новых мощных систем искусственного интеллекта.

Автор:
Максим Кольц