Единый налог для ФЛП останется неизменным до завершения военного положения – Гетманцев

Государство не должно создавать дополнительных рисков или неопределенности для ФЛПов

Председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев подтвердил, что правила работы для физических лиц-предпринимателей не будут меняться как минимум до завершения военного положения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Первый бизнес".

По словам Гетманцева, он лично пообещал предпринимателям сохранить действующие условия упрощенной системы налогообложения и планирует выполнить это обещание.

Нардеп подчеркнул, что малый бизнес остается одним из ключевых элементов экономической устойчивости страны во время войны, поэтому государство не должно создавать дополнительных рисков или неопределенности для ФЛП.

Он подчеркнул, что стабильность налоговых правил позволяет предпринимателям планировать работу и поддерживать занятость.

В политических кругах периодически появляются предложения по пересмотру упрощенной системы, однако Гетманцев заверил, что такие инициативы не будут рассматриваться до завершения военного положения. Он считает, что любые изменения возможны только после широких консультаций с бизнес-сообществом и в условиях экономического восстановления.

Напомним, более 59 млрд единого налога уплатили физические лица-предприниматели в прошлом году. 80% всего единого налога уплатили ФЛП 3 группы. Хотя их количество почти не изменилось за год, однако сумма налога выросла на 6,5%. В более чем дважды возросла сумма уплаченного единого налога ФЛПами 4 группы. Больше единого налога платят в Киеве, Львовской и Днепропетровщине.

Автор:
Светлана Манько