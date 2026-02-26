Єдиний податок для ФОПів залишиться незмінним до завершення воєнного стану – Гетманцев

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев підтвердив, що правила роботи для фізичних осіб‑підприємців не змінюватимуться щонайменше до завершення воєнного стану.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Перший бізнесовий".

За словами Гетманцева, він особисто пообіцяв підприємцям зберегти чинні умови спрощеної системи оподаткування, і планує виконати цю обіцянку.

Нардеп підкреслив, що малий бізнес залишається одним із ключових елементів економічної стійкості країни під час війни, тому держава не повинна створювати додаткових ризиків чи невизначеності для ФОПів.

Він наголосив, що стабільність податкових правил дозволяє підприємцям планувати роботу та підтримувати зайнятість.

У політичних колах періодично з’являються пропозиції щодо перегляду спрощеної системи, однак Гетманцев запевнив, що такі ініціативи не будуть розглядатися до завершення воєнного стану. Він вважає, що будь-які зміни можливі лише після широких консультацій із бізнес‑спільнотою та за умов економічного відновлення.

Нагадаємо, понад 59 млрд єдиного податку сплатили фізичні особи-підприємці торік. 80% усього єдиного податку сплатили ФОПи 3 групи. Хоча й їх кількість майже не змінилась за рік, проте сума податку зросла на 6,5%. У більш ніж двічі зросла сума сплаченого єдиного податку ФОПами 4 групи. Найбільше єдиного податку сплачують у Києві, на Львівщині та Дніпропетровщині.