Эффективность приватизации в Украине выросла в три раза: сколько ликвидных предприятий осталось

Дмитрий Наталуха
Дмитрий Наталуха/Facebook

Фонд государственному имуществу Украины (ФГИУ) существенно улучшение результатов приватизационных аукционов. Доля успешных торгов возросла до 22%, тогда как раньше этот показатель едва достигал 7%.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал новый глава ФГИУ Дмитрий Наталуха, передает "Укринформ".

По его словам, фонд начал комплексные изменения, в частности, провел аудит активов, открыл коммуникацию с инвесторами и международными партнерами, обновил систему контроля и ввел обязательную финансовую отчетность.

Кроме того, в Киеве обнаружили 8000 кв. м недвижимости, которую раньше фонд "не видел".

В настоящее время на балансе Фонда находятся 2 219 юридических лиц. Однако только 274 предприятия готовы к эффективной работе или продаже.

Остальные активы находятся на временно оккупированных территориях, в состоянии банкротства или фиктивной ликвидации.

Также 74% предприятий годами не представляли финансовую отчетность контролирующим органам.

"Раньше конверсия аукционов была около 7%, то есть только каждый 14-й аукцион завершался продажей. Через три месяца мы подняли этот показатель до 22%. Количество сделок в неделю поднялось со 2 до 9, а рекордный рост стартовой цены на аукционе был в 1000 раз", - отметил Наталуха.

Всего за первые сто дней работы новой команды проведено 90 успешных аукционов, которые принесли бюджету около 1 млрд. грн., что составляет почти половину годового плана.

Еще 307 млн грн поступило от аренды имущества и 205 млн грн – от реализации санкционных активов.

Напомним, из более чем тысячи объектов, выставленных на приватизацию в Украине, лишь четверть имеет реальную рыночную ценность. Среди 19 объектов крупной приватизации более половины признаны бесперспективными из-за долгов, превышающих стоимость активов.

Автор:
Татьяна Бессараб