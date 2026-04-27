Ефективність приватизації в Україні зросла втричі: скільки ліквідних підприємств залишилося

Дмитро Наталуха
Фонд державного майна України (ФДМУ)  суттєве покращення результатів приватизаційних аукціонів. Частка успішних торгів зросла до 22%, тоді як раніше цей показник ледь сягав 7%.

Як пише Delo.ua, про це розповів новий голова ФДМУ Дмитро Наталуха, передає "Укрінформ".

За його словами, фонд розпочав комплексні зміни, зокрема провів аудит активів, відкрив комунікацію з інвесторами та міжнародними партнерами, оновив систему контролю і запровадив обов’язкову фінансову звітність.

Крім того, у Києві виявили 8000 кв. м нерухомості, яку раніше фонд "не бачив".

Наразі на балансі Фонду перебуває 2 219 юридичних осіб. Проте, лише 274 підприємства готові до ефективної роботи або продажу.

Решта активів перебуває на тимчасово окупованих територіях, у стані банкрутства або фіктивної ліквідації.

Також 74% підприємств роками не подавали фінансову звітність контролюючим органам.

"Раніше конверсія аукціонів була близько 7%, тобто лише кожен 14-й аукціон завершувався продажем. Через три місяці ми підняли цей показник до 22%. Кількість угод на тиждень піднялася з 2 до 9, а рекордне зростання стартової ціни на аукціоні було в 1000 разів", - зазначив Наталуха.

Загалом за перші сто днів роботи нової команди проведено 90 успішних аукціонів, які принесли бюджету близько 1 млрд грн, що становить майже половину річного плану.

Ще 307 млн грн надійшло від оренди майна та 205 млн грн - від реалізації санкційних активів.

Нагадаємо, з понад тисячі об’єктів, виставлених на приватизацію в Україні, лише чверть має реальну ринкову цінність. Серед 19 об’єктів великої приватизації більше половини визнано безперспективними через борги, що перевищують вартість активів.

Автор:
Тетяна Бесараб