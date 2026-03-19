Египет вводит ограничения на потребление электроэнергии из-за резкого роста цен на топливо

Египет начнет ограничивать потребление электроэнергии на государственном уровне, в частности обяжет магазины и кафе закрываться раньше, поскольку импортирующая энергоносители страна сталкивается со стремительным ростом мировых цен на топливо, вызванным войной с Ираном.

Как пишет Delo.ua, сообщает Bloomberg

По информации агентства, власти сокращают работу бизнеса и освещения во избежание более глубокого кризиса. С 28 марта торговые центры, кафе и магазины будут работать по сокращенному графику: по будням они будут закрываться в 21:00, по выходным – в 22:00.

Кроме того, власти планируют выключать световую рекламу и сокращать уличное освещение до минимально безопасного уровня. Государственные учреждения будут работать до 18:00, а также рассматривается возможность введения обязательной работы из дома один-два дня в неделю.

Эти мероприятия демонстрируют вызовы, создающие для Египта новый конфликт на Ближнем Востоке.

Страна во многом зависит от импорта природного газа для производства электроэнергии и пыталась перезапустить экономику после получения глобального пакета помощи на $57 млрд и девальвации валюты в 2024 году.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули отметил, что к началу войны США и Израиля против Ирана 28 февраля ежемесячный счет страны за импорт газа составил около $560 млн.

Сейчас он вырос примерно до $1,65 млрд из-за скачка мировых цен на нефть и газ, вызванный нестабильностью в Персидском заливе.

"Нам нужно начать рационировать объемы топлива и электроэнергии, которые мы используем", - подчеркнул Мадбули.

По его словам, эти мероприятия будут пересмотрены через месяц и, "если Бог даст, если кризис закончится", будут отменены.

Как разные страны в мире реагируют на цены на топливо?

На фоне войны вокруг Ирана и роста цен на нефть все больше и больше стран начинают экономить энергию и вводить ограничения, пишет народный депутат Ярослав Железняк.

Так, Пакистан и Филиппины перевели правительственные учреждения на 4-дневную рабочую неделю для уменьшения передвижений по городу.

Во Вьетнаме перевели правительственные учреждения в дистанционный режим работы.

На Шри-Ланке рекомендовали работодателям 4-дневную рабочую неделю и намеренно повысили цены на горючее на 8%, чтобы остановить паническую скупку.

В Новой Зеландии планируют вернуть закон о "дне без машин" (один обязательный день в неделю без авто под угрозой штрафов).

В Дании власти официально просят граждан максимально экономить горючее, чтобы растянуть имеющиеся запасы.

В Греции ввели искусственное ограничение цен (прайскепы) на горючее и продукты первой потребности.

Украинское правительство пошло уникальным путем — вместо экономии ввели поощрительный "кэшбек" на покупку топлива (от 5% до 15% в зависимости от вида топлива) за счет государственных средств.