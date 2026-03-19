Єгипет запроваджує обмеження на споживання електроенергії через різке зростання цін на паливо

Єгипет почне обмежувати споживання електроенергії на державному рівні, зокрема зобов’яже магазини та кафе закриватися раніше, оскільки країна, що імпортує енергоносії, стикається зі стрімким зростанням світових цін на паливо, спричиненим війною з Іраном.

Як пише Delo.ua, про повідомляє Bloomberg

За інформацією агентства, влада скорочує роботу бізнесу та освітлення, щоб уникнути глибшої кризи. З 28 березня торгові центри, кафе та магазини працюватимуть за скороченим графіком: у будні вони закриватимуться о 21:00, у вихідні – о 22:00.

Крім того, влада планує вимикати світлову рекламу та скорочувати вуличне освітлення до мінімально безпечного рівня. Державні установи працюватимуть до 18:00, а також розглядається можливість запровадження обов'язкової роботи з дому один-два дні на тиждень.

Ці заходи демонструють виклики, які створює для Єгипту новий конфлікт на Близькому Сході.

Країна значною мірою залежить від імпорту природного газу для виробництва електроенергії та намагалася перезапустити економіку після отримання глобального пакета допомоги на $57 млрд і девальвації валюти у 2024 році.

Прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі зазначив, що до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого щомісячний рахунок країни за імпорт газу становив близько $560 млн.

Зараз він зріс приблизно до $1,65 млрд через стрибок світових цін на нафту й газ, спричинений нестабільністю в Перській затоці.

"Нам потрібно почати раціонувати обсяги палива та електроенергії, які ми використовуємо", - наголосив Мадбулі.

За його словами, ці заходи будуть переглянуті через місяць і, "якщо Бог дасть, якщо криза закінчиться", буде скасовано.

Як різні країни в світі реагують на ціни на пальне?

На тлі війни навколо Ірану та зростання цін на нафту дедалі більше країн починають економити енергію та вводити обмеження, пише народний депутат Ярослав Железняк.

Так, Пакистан та Філіппіни перевели урядові установи на 4-денний робочий тиждень для зменшення пересувань містом.

У В'єтнамі перевели урядові установи на дистанційний режим роботи.

На Шрі-Ланці рекомендували роботодавцям 4-денний робочий тиждень та навмисно підвищили ціни на пальне на 8%, щоб зупинити панічне скуповування.

У Новій Зеландії планують повернути закон про "день без машин" (один обов'язковий день на тиждень без авто під загрозою штрафів).

У Данії влада офіційно просить громадян максимально економити пальне, щоб розтягнути наявні запаси.

У Греції запровадили штучне обмеження цін (прайскепи) на пальне та продукти першої потреби.

Натомість українській уряд пішов унікальним шляхом — замість економії запровадили заохочувальний "кешбек" на купівлю пального (від 5% до 15% залежно від виду палива) за рахунок державних коштів.