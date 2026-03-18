Кешбек на пальне в Україні запрацює з 20 березня: скільки можна заощадити

З 20 березня 2026 року в Україні стартує програма кешбеку на пальне у межах проєкту “Національний кешбек”. Програма діятиме тимчасово — до 1 травня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

У межах програми компенсації українці можуть отримати часткове відшкодування вартості пального, придбаного на АЗС – учасниках програми.

Як зазначили у відомстві, програма короткострокова та покликана пом'якшити негативні наслідки у період різкого стрибка цін.

Який розмір кешбеку

- 15% — за дизельне пальне;

- 10% — за бензин;

- 5% — за автогаз.

Це дозволить заощаджувати від 2 до 11 гривень на кожному літрі пального залежно від його виду.

Максимальна сума кешбеку за пальне становитиме до 1000 грн на людину на місяць. Водночас загальний ліміт в програмі "Національний кешбек" залишається без змін — до 3000 грн на місяць.

Фінансування програми не потребуватиме додаткових видатків державного бюджету, а буде здійснюватись в межах коштів, вже передбачених в бюджеті Мінекономіки.

Як долучитися до програми

Для тих, хто вже користується програмою "Національний кешбек", жодних додаткових дій робити не потрібно. За придбане пальне розраховуйтеся карткою, як за звичайні покупки в магазині. Кешбек буде нарахований так само, як і при купівлі інших товарів.

А для нових користувачів, щоб долучитися до програми, потрібно:

відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів;

розрахуватись карткою, підключеною до програми.

Кешбек нараховується лише за умови розрахунку карткою, яку підключили для участі в програмі. Накопичений кешбек відображатиметься в застосунку "Дія" в розділі "Національний кешбек".

Куди можна витратити нараховані гроші

Кошти, нараховані у вигляді кешбеку, можна витратити на:

оплату комунальних послуг;

продукти харчування українського виробництва;

купівлю лікарських і медичних засобів українського виробництва;

оплату поштових послуг;

книжки;

донати на підтримку Збройних Сил України.

В програмі братимуть участь мережі АЗС, які зареєстровані в “Національному кешбеку”.

Це – Укрнафта, OKKO, Мережа АЗК "WOG", Amic Energy в Україні, BVS, KLO, Motto, Chipo мережа АЗС, VostokGas, Мережа АЗК Autotrans, Mango, АЗК Parallel, АЗС Rodnik, БРСМ-Нафта. Також вже невдовзі доєднаються і UPG, SOCAR Energy Ukraine, Martin LLC та Мережа АЗС Marshal, а згодом, можливо, і інші автозаправні станції.

Окрім цього, уряд готує нові адресні програми підтримки населення на тлі зростання світових цін на нафту. Йдеться про одноразову виплату 1500 грн для найбільш вразливих категорій громадян.