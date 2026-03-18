Кешбек на пальне в Україні запрацює з 20 березня: скільки можна заощадити

Кабмін запроваджує тимчасовий кешбек на бензин та дизель / Depositphotos

З 20 березня 2026 року в Україні стартує програма кешбеку на пальне у межах проєкту “Національний кешбек”. Програма діятиме тимчасово — до 1 травня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

У межах програми компенсації українці можуть отримати часткове відшкодування вартості пального, придбаного на АЗС – учасниках програми.

Як зазначили у відомстві, програма короткострокова та покликана пом'якшити негативні наслідки у період різкого стрибка цін.

Який розмір кешбеку

  • - 15% — за дизельне пальне;
  • - 10% — за бензин;
  • - 5% — за автогаз.

Це дозволить заощаджувати від 2 до 11 гривень на кожному літрі пального залежно від його виду.

Максимальна сума кешбеку за пальне становитиме до 1000 грн на людину на місяць. Водночас загальний ліміт в програмі "Національний кешбек" залишається без змін — до 3000 грн на місяць.

Фінансування програми не потребуватиме додаткових видатків державного бюджету, а буде здійснюватись в межах коштів, вже  передбачених в бюджеті Мінекономіки.

Як долучитися до програми

Для тих, хто вже користується програмою "Національний кешбек", жодних додаткових дій робити не потрібно. За придбане пальне розраховуйтеся карткою, як за звичайні покупки в магазині. Кешбек буде нарахований так само, як і при купівлі інших товарів.

А для нових користувачів, щоб долучитися до програми, потрібно:

  • відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів;
  • розрахуватись карткою, підключеною до програми.

Кешбек нараховується лише за умови розрахунку карткою, яку підключили для участі в програмі. Накопичений кешбек відображатиметься в застосунку "Дія" в розділі "Національний кешбек". 

Куди можна витратити нараховані гроші

Кошти, нараховані у вигляді кешбеку,  можна витратити на:

  • оплату комунальних послуг;
  • продукти харчування українського виробництва;
  • купівлю лікарських і медичних засобів українського виробництва;
  • оплату поштових послуг;
  • книжки;
  • донати на підтримку Збройних Сил України.

В програмі братимуть участь мережі АЗС, які зареєстровані в “Національному кешбеку”.

Це – Укрнафта, OKKO, Мережа АЗК "WOG", Amic Energy в Україні, BVS, KLO, Motto, Chipo мережа АЗС, VostokGas, Мережа АЗК Autotrans, Mango, АЗК Parallel, АЗС Rodnik, БРСМ-Нафта. Також вже невдовзі доєднаються і UPG, SOCAR Energy Ukraine, Martin LLC та Мережа АЗС Marshal, а згодом, можливо, і інші автозаправні станції.

Окрім цього, уряд готує нові адресні програми підтримки населення на тлі зростання світових цін на нафту. Йдеться про одноразову виплату 1500 грн для найбільш вразливих категорій громадян.

Автор:
Тетяна Бесараб