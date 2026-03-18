- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Кешбек на пальне в Україні запрацює з 20 березня: скільки можна заощадити
З 20 березня 2026 року в Україні стартує програма кешбеку на пальне у межах проєкту “Національний кешбек”. Програма діятиме тимчасово — до 1 травня 2026 року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.
У межах програми компенсації українці можуть отримати часткове відшкодування вартості пального, придбаного на АЗС – учасниках програми.
Як зазначили у відомстві, програма короткострокова та покликана пом'якшити негативні наслідки у період різкого стрибка цін.
Який розмір кешбеку
- - 15% — за дизельне пальне;
- - 10% — за бензин;
- - 5% — за автогаз.
Це дозволить заощаджувати від 2 до 11 гривень на кожному літрі пального залежно від його виду.
Максимальна сума кешбеку за пальне становитиме до 1000 грн на людину на місяць. Водночас загальний ліміт в програмі "Національний кешбек" залишається без змін — до 3000 грн на місяць.
Фінансування програми не потребуватиме додаткових видатків державного бюджету, а буде здійснюватись в межах коштів, вже передбачених в бюджеті Мінекономіки.
Як долучитися до програми
Для тих, хто вже користується програмою "Національний кешбек", жодних додаткових дій робити не потрібно. За придбане пальне розраховуйтеся карткою, як за звичайні покупки в магазині. Кешбек буде нарахований так само, як і при купівлі інших товарів.
А для нових користувачів, щоб долучитися до програми, потрібно:
- відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів;
- розрахуватись карткою, підключеною до програми.
Кешбек нараховується лише за умови розрахунку карткою, яку підключили для участі в програмі. Накопичений кешбек відображатиметься в застосунку "Дія" в розділі "Національний кешбек".
Куди можна витратити нараховані гроші
Кошти, нараховані у вигляді кешбеку, можна витратити на:
- оплату комунальних послуг;
- продукти харчування українського виробництва;
- купівлю лікарських і медичних засобів українського виробництва;
- оплату поштових послуг;
- книжки;
- донати на підтримку Збройних Сил України.
В програмі братимуть участь мережі АЗС, які зареєстровані в “Національному кешбеку”.
Це – Укрнафта, OKKO, Мережа АЗК "WOG", Amic Energy в Україні, BVS, KLO, Motto, Chipo мережа АЗС, VostokGas, Мережа АЗК Autotrans, Mango, АЗК Parallel, АЗС Rodnik, БРСМ-Нафта. Також вже невдовзі доєднаються і UPG, SOCAR Energy Ukraine, Martin LLC та Мережа АЗС Marshal, а згодом, можливо, і інші автозаправні станції.
Окрім цього, уряд готує нові адресні програми підтримки населення на тлі зростання світових цін на нафту. Йдеться про одноразову виплату 1500 грн для найбільш вразливих категорій громадян.