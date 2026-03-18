Кешбек на горючее в Украине заработает с 20 марта: сколько можно сэкономить

С 20 марта 2026 года в Украине стартует программа кэшбека на горючее в рамках проекта "Национальный кэшбек". Программа будет действовать временно – до 1 мая 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

В рамках программы компенсации украинцы могут получить частичное возмещение стоимости горючего, приобретенного на АЗС – участниках программы.

Как отметили в ведомстве, программа краткосрочна и призвана смягчить негативные последствия в период резкого скачка цен.

Какой размер кэшбека

- 15% - за дизельное топливо;

- 10% - за бензин;

- 5% – за автогаз.

Это позволит экономить от 2 до 11 гривен на каждом литре горючего в зависимости от его вида.

Максимальная сумма кэшбека за горючее будет составлять до 1000 грн на человека в месяц. В то же время, общий лимит в программе "Национальный кэшбек" остается без изменений — до 3000 грн в месяц.

Финансирование программы не потребует дополнительных расходов государственного бюджета, а будет осуществляться в пределах средств, уже предусмотренных в бюджете Минэкономики.

Как присоединиться к программе

Для тех, кто уже пользуется программой "Национальный Кэшбэк", никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. За приобретенное горючее рассчитывайтесь картой, как за обычные покупки в магазине. Кэшбек будет начислен так же, как и при покупке других товаров.

А для новых пользователей, чтобы присоединиться к программе, нужно:

открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров;

рассчитаться картой, подключенной к программе.

Кешбек начисляется только при расчете картой, подключенной для участия в программе. Накопленный кэшбек будет отображаться в приложении "Дія" в разделе "Национальный кэшбек".

Куда можно потратить начисленные деньги

Денежные средства, начисленные в виде кэшбека, можно потратить на:

оплату коммунальных услуг;

продукты питания украинского производства;

покупку лекарственных и медицинских средств украинского производства;

оплата почтовых услуг;

книги;

донать в поддержку Вооруженных сил Украины.

В программе будут участвовать сети АЗС, зарегистрированные в "Национальном кэшбеке".

Это – Укрнефть, OKKO, Сеть АЗК "WOG", Amic Energy в Украине, BVS, KLO, Motto, Chipo сеть АЗС, VostokGas, Сеть АЗК Autotrans, Mango, АЗК Parallel, АЗС Rodnik, БРСМ-Нефть. Также уже скоро присоединятся и UPG, SOCAR Energy Ukraine, Martin LLC и Сеть АЗС Marshal, а впоследствии, возможно, и другие автозаправочные станции.

Кроме того, правительство готовит новые адресные программы поддержки населения на фоне роста мировых цен на нефть. Речь идет об одноразовой выплате 1500 грн для наиболее уязвимых категорий граждан.