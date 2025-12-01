- Категория
Экологический ущерб Украины от агрессии РФ превысил 6 триллионов гривен: детали
В Украине с начала полномасштабного вторжения России экологический ущерб, причиненный окружающей среде, достиг значительной суммы. По состоянию на 28 ноября 2025 года общий ущерб превысил 6 триллионов гривен.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции Украины.
Атмосфера
Общий ущерб от загрязнения атмосферы:
- горение нефтепродуктов – сумма убытков: 173,3 млрд грн, объем горения: 4,1 млн т (дополнительные данные: 113,2 тыс. т);
- лесные пожары - сумма ущерба: 777,9 млрд грн, площадь пожаров: 142,9 тыс. га (дополнительные данные: 17,2 тыс. га);
- другие возгорания - сумма убытков: 16,0 млрд грн, площадь возгораний: 3,3 млн м² (дополнительные данные: 8,9 млн м²).
Вода
Общий ущерб водным объектам:
- загрязнение водных объектов — сумма ущерба: 73,0 млрд грн, объем загрязнения: 36,1 тыс. м³;
- засорение водных объектов - сумма убытков: 9,8 млрд грн; объем засорения: 42,4 млн кг;
- самовольное использование водных ресурсов – сумма убытков: 35,0 млрд грн; объем использования: 21,1 млн м³.
Земля
Общий ущерб земельным ресурсам и почвам:
- засор земель — сумма ущерба: 1,27 трлн грн, площадь засор: 24,5 млн м²;
- загрязнение почв — сумма ущерба: 22,0 млрд грн, площадь загрязнения: 1,3 млн м²
Природно-заповедный фонд и биоресурсы
Общий ущерб растительному и животному миру:
- повреждение растительного мира (в целом) - сумма ущерба: 275,6 млрд грн, поврежденная площадь: 28,5 тыс. га;
- количество уничтоженных и поврежденных деревьев и растений - сумма ущерба: 1,04 трлн грн, количество: 76,6 млн шт;
- уничтожение животного мира - сумма ущерба: 163,4 млрд грн, количество уничтоженных особей: 75,2 тыс. экз.
"Госкоинспекция продолжает осуществлять тщательную фиксацию всех соответствующих фактов с целью привлечения виновных к ответственности и обеспечения возмещения причиненного вреда экологии Украины", - отметили в ведомстве.
Напомним, с таном на 31 октября 2025 года общий ущерб окружающей среде Украины достигла почти 6 триллионов гривен.