Экологический ущерб Украины от агрессии РФ превысил 6 триллионов гривен: детали

В Украине с начала полномасштабного вторжения России экологический ущерб, причиненный окружающей среде, достиг значительной суммы. По состоянию на 28 ноября 2025 года общий ущерб превысил 6 триллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции Украины.

Атмосфера

Общий ущерб от загрязнения атмосферы:

горение нефтепродуктов – сумма убытков: 173,3 млрд грн, объем горения: 4,1 млн т (дополнительные данные: 113,2 тыс. т);

лесные пожары - сумма ущерба: 777,9 млрд грн, площадь пожаров: 142,9 тыс. га (дополнительные данные: 17,2 тыс. га);

другие возгорания - сумма убытков: 16,0 млрд грн, площадь возгораний: 3,3 млн м² (дополнительные данные: 8,9 млн м²).

Вода

Общий ущерб водным объектам:

загрязнение водных объектов — сумма ущерба: 73,0 млрд грн, объем загрязнения: 36,1 тыс. м³;

засорение водных объектов - сумма убытков: 9,8 млрд грн; объем засорения: 42,4 млн кг;

самовольное использование водных ресурсов – сумма убытков: 35,0 млрд грн; объем использования: 21,1 млн м³.

Земля

Общий ущерб земельным ресурсам и почвам:

засор земель — сумма ущерба: 1,27 трлн грн, площадь засор: 24,5 млн м²;

загрязнение почв — сумма ущерба: 22,0 млрд грн, площадь загрязнения: 1,3 млн м²

Природно-заповедный фонд и биоресурсы

Общий ущерб растительному и животному миру:

повреждение растительного мира (в целом) - сумма ущерба: 275,6 млрд грн, поврежденная площадь: 28,5 тыс. га;

количество уничтоженных и поврежденных деревьев и растений - сумма ущерба: 1,04 трлн грн, количество: 76,6 млн шт;

уничтожение животного мира - сумма ущерба: 163,4 млрд грн, количество уничтоженных особей: 75,2 тыс. экз.

"Госкоинспекция продолжает осуществлять тщательную фиксацию всех соответствующих фактов с целью привлечения виновных к ответственности и обеспечения возмещения причиненного вреда экологии Украины", - отметили в ведомстве.

Напомним, с таном на 31 октября 2025 года общий ущерб окружающей среде Украины достигла почти 6 триллионов гривен.