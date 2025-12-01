Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,07

EUR

48,89

+0,02

Наличный курс:

USD

42,37

42,27

EUR

49,25

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Экологический ущерб Украины от агрессии РФ превысил 6 триллионов гривен: детали

экологический ущерб
Экологический ущерб Украины превысил 6 триллионов гривен / Shutterstock

В Украине с начала полномасштабного вторжения России экологический ущерб, причиненный окружающей среде, достиг значительной суммы. По состоянию на 28 ноября 2025 года общий ущерб превысил 6 триллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции Украины.

Атмосфера

Общий ущерб от загрязнения атмосферы:

  • горение нефтепродуктов – сумма убытков: 173,3 млрд грн, объем горения: 4,1 млн т (дополнительные данные: 113,2 тыс. т);
  • лесные пожары - сумма ущерба: 777,9 млрд грн, площадь пожаров: 142,9 тыс. га (дополнительные данные: 17,2 тыс. га);
  • другие возгорания - сумма убытков: 16,0 млрд грн, площадь возгораний: 3,3 млн м² (дополнительные данные: 8,9 млн м²).

Вода

Общий ущерб водным объектам:

  • загрязнение водных объектов — сумма ущерба: 73,0 млрд грн, объем загрязнения: 36,1 тыс. м³;
  • засорение водных объектов - сумма убытков: 9,8 млрд грн; объем засорения: 42,4 млн кг;
  • самовольное использование водных ресурсов – сумма убытков: 35,0 млрд грн; объем использования: 21,1 млн м³.

Земля

Общий ущерб земельным ресурсам и почвам:

  • засор земель — сумма ущерба: 1,27 трлн грн, площадь засор: 24,5 млн м²;
  • загрязнение почв — сумма ущерба: 22,0 млрд грн, площадь загрязнения: 1,3 млн м²

Природно-заповедный фонд и биоресурсы

Общий ущерб растительному и животному миру:

  • повреждение растительного мира (в целом) - сумма ущерба: 275,6 млрд грн, поврежденная площадь: 28,5 тыс. га;
  • количество уничтоженных и поврежденных деревьев и растений - сумма ущерба: 1,04 трлн грн, количество: 76,6 млн шт;
  • уничтожение животного мира - сумма ущерба: 163,4 млрд грн, количество уничтоженных особей: 75,2 тыс. экз.
Экологический ущерб Украины от агрессии РФ
Экологический ущерб Украины от агрессии РФ

"Госкоинспекция продолжает осуществлять тщательную фиксацию всех соответствующих фактов с целью привлечения виновных к ответственности и обеспечения возмещения причиненного вреда экологии Украины", - отметили в ведомстве.

Напомним, с таном на 31 октября 2025 года общий ущерб окружающей среде Украины достигла почти 6 триллионов гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук