Екологічні збитки України від агресії РФ перевищили 6 трильйонів гривень: деталі

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії екологічні збитки, завдані довкіллю, сягнули значної суми. Станом на 28 листопада 2025 року загальна шкода перевищила 6 трильйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції України.

Атмосфера

Загальні збитки від забруднення атмосфери:

горіння нафтопродуктів — сума збитків: 173,3 млрд грн, обсяг горіння: 4,1 млн т (додаткові дані: 113,2 тис. т);

лісові пожежі — сума збитків: 777,9 млрд грн, площа пожеж: 142,9 тис. га (додаткові дані: 17,2 тис. га);

інші загорання — сума збитків: 16,0 млрд грн, площа загорань: 3,3 млн м² (додаткові дані: 8,9 млн м²).

Вода

Загальні збитки водним об'єктам:

забруднення водних об'єктів — сума збитків: 73,0 млрд грн, обсяг забруднення: 36,1 тис. м³;

засмічення водних об'єктів — сума збитків: 9,8 млрд грн; обсяг засмічення: 42,4 млн кг;

самовільне використання водних ресурсів — сума збитків: 35,0 млрд грн; обсяг використання: 21,1 млн м³.

Земля

Загальні збитки земельним ресурсам та ґрунтам:

засмічення земель — сума збитків: 1,27 трлн грн, площа засмічення: 24,5 млн м²;

забруднення ґрунтів — сума збитків: 22,0 млрд грн, площа забруднення: 1,3 млн м²

Природно-заповідний фонд та біоресурси

Загальні збитки рослинному та тваринному світу:

пошкодження рослинного світу (загалом) — сума збитків: 275,6 млрд грн, пошкоджена площа: 28,5 тис. га;

кількість знищених та пошкоджених дерев та рослин — сума збитків: 1,04 трлн грн, кількість: 76,6 млн шт;

знищення тваринного світу — сума збитків: 163,4 млрд грн, кількість знищених особин: 75,2 тис. екз.

Екологічні збитки України від агресії РФ

"Держекоінспекція продовжує здійснювати ретельну фіксацію всіх відповідних фактів з метою притягнення винних осіб до відповідальності та забезпечення відшкодування завданої шкоди екології України", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, станом на 31 жовтня 2025 року загальна шкода довкіллю України досягла майже 6 трильйонів гривень.