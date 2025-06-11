Экс-главу "Укркосмоса" освободили от наказания за хищение средств на строительство ракеты: в чем причина

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) освободил экс-главу "Укркосмоса" от наказания за хищение средств на строительство ракеты в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Истек срок давности

Отмечается, что суд признал виновным бывшего гендиректора государственного предприятия "Укркосмос" в злоупотреблении служебным положением и назначил ему 5 лет лишения свободы занимать определенные должности в течение 3 лет.

Однако его освободили от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Приговором также принято взыскать с обвиняемого в бюджет расходы по привлечению экспертов в уголовном производстве в сумме 135 369,20 грн.

К тому же суд частично удовлетворил гражданский иск ГП "Укркосмос" к обвиняемому и принял взыскать с лица в пользу госпредприятия имущественный ущерб в размере 65,7 млн грн.

О ком идет речь

ВАКС не называет фамилии фигуранта, но по информации Центра противодействия коррупции, речь идет о Сергее Капштике.

Дело в отношении бывшего внештатного советника Капштика Михаила Гриншпона суд закрыл в связи с его смертью.

По данным следствия, в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8,2 млн долларов.

Это часть канадского кредита на строительство ракеты-носителя. По данным журналистов-расследователей, деньги для постройки ракеты должна была передать сейшельская компания Briklin Limited.

Эта фирма появилась в проекте по инициативе украинской стороны. В результате "Южмаш" не получил деньги, поэтому был сорван запуск первого украинского спутника "Лыбидь".