Ексголову "Укркосмосу" звільнили від покарання за розкрадання коштів на будівництво ракети: у чому причина

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) звільнив ексголову "Укркосмосу" від покарання за розкрадання коштів на будівництво ракети у зв'язку зі спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Сплив строк давності

Зазначається, що суд визнав винуватим колишнього гендиректора державного підприємства "Укркосмос" у зловживанні службовим становищем і призначив йому 5 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади протягом 3 років.

Однак його звільнили від покарання у зв'язку зі спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Вироком також ухвалено стягнути з обвинуваченого в бюджет витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні в сумі 135 369,20 грн.

До того ж, суд частково задовольнив цивільний позов ДП "Укркосмос" до обвинуваченого та ухвалив стягнути із особи на користь держпідприємства майнову шкоду у розмірі 65,7 млн грн.

Про кого йдеться

ВАКС не називає прізвища фігуранта, але за інформацією Центру протидії корупції, мова йде про Сергія Капштика.

Справу щодо колишнього позаштатного радника Капштика Михайла Гріншпона суд закрив у зв’язку з його смертю.

За даними слідства, впродовж 2011-2017 років підозрювані організували схему, в результаті якої вивели за кордон та легалізували 8,2 млн доларів.

Це частина канадського кредиту на будівництво ракети-носія. За даними журналістів-розслідувачів, гроші для побудови ракети мала передати сейшельська компанія Briklin Limited.

Ця фірма з’явилася в проекті за ініціативи української сторони. В результаті "Південмаш" не отримав гроші, тому було зірвано запуск першого українського супутника "Либідь".