Экс-заместителю министра агрополитики выдвинуто подозрение в хищении 27 млн грн: детали дела

Экс-заместителю министра агрополитики объявлено подозрение в хищении государственных средств, что привело к значительным финансовым убыткам, на сумму 27 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ход расследования

Прокурор САП завершил досудебное расследование по делу о бывшем заместителе министра аграрной политики и продовольствия Украины, а также экс-заместителе руководителя районной государственной администрации.

Они подозреваются в злоупотреблении служебным положением и подделке документов, что привело к миллионному ущербу для государства. Детективы НАБУ по поручению прокурора САП передали материалы дела стороне защиты для ознакомления.

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2018 году руководитель одного из департаментов Минагрополитики, позже ставший заместителем министра, совместно с заместителем руководителя РГА незаконно организовал выплату государственной помощи предприятию в области растениеводства.

В частности, 27 миллионов гривен было выделено в качестве компенсации за приобретение посадочного материала. Однако на самом деле эта продукция не была закуплена, а фактически стала вкладом в уставный капитал предприятия от единственного учредителя.

Лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений.

Ранее "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники сообщал, что речь идет о Владимире Топчие, который возглавлял департамент земледелия и технической политики в аграрно-промышленном комплексе Минагрополитики, а с декабря 2018 года был назначен замминистра агрополитики.

О коррупционных сделках

Ранее сообщалось, что предпринимателя, одновременно являющегося депутатом из Кировоградщины, задержали за поставку "псевдовоенной" одежды на сумму 21 миллион гривен.

Delo.ua ранее писало о том, что эксналоговцам и адвокату дали тюремные сроки за взятку от бизнесмена. Обвиняемые были разоблачены в вымогательстве и получении $36 тыс. от предпринимателя как неправомерной выгоды за возврат изъятых при обыске средств, а именно 974 тыс. грн, $109 тыс. и товарно-материальных ценностей.