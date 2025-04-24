Ексзаступнику міністра агрополітики висунуто підозру у розкраданні 27 млн грн: деталі справи

Ексзаступнику міністра агрополітики оголошено підозру у розкраданні державних коштів, що призвело до значних фінансових збитків, на суму 27 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Хід розслідування

Прокурор САП завершив досудове розслідування у справі щодо колишнього заступника міністра аграрної політики та продовольства України, а також ексзаступника керівника районної державної адміністрації.

Вони підозрюються у зловживанні службовим становищем та підробці документів, що призвело до мільйонних збитків для держави. Наразі детективи НАБУ за дорученням прокурора САП передали матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

В рамках досудового розслідування встановлено, що у 2018 році керівник одного з департаментів Мінагрополітики, який пізніше став заступником міністра, спільно з заступником керівника РДА незаконно організував виплату державної допомоги підприємству в галузі рослинництва.

Зокрема, 27 мільйонів гривень було виділено як компенсація за придбання садивного матеріалу. Однак насправді ця продукція не була закуплена, а фактично стала внеском до статутного капіталу підприємства від єдиного засновника.

Особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів.

Раніше "Інтерфакс-Україна" з посиланням на свої джерела повідомляв, що йдеться про Володимира Топчія, який очолював департамент землеробства і технічної політики в аграрно-промисловому комплексі Мінагрополітики, а з грудня 2018 року був призначений заступником міністра агрополітики.

Про корупційні оборудки

Раніше повідомлялось, що підприємця, який одночасно є депутатом з Кіровоградщини, затримали за постачання "псевдовійськового" одягу на суму 21 мільйон гривень.

Delo.ua раніше писало про те, що експодатківцям та адвокату дали тюремні строки за хабар від підприємця. Обвинувачених було викрито у вимаганні та отриманні $36 тис. від підприємця як неправомірної вигоди за повернення вилучених під час обшуку коштів, а саме 974 тис. грн, $109 тис. та товарно-матеріальних цінностей.