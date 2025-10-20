Экс-замгендиректора дочернего предприятия "Укроборонпрома" объявили в международный розыск

20 октября 2025 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и объявила в международный розыск бывшего заместителя гендиректора дочернего предприятия концерна "Укроборонпрома" фирмы "Укринмаш", обвиняемого в деле растраты почти 3,5 млн грн двух государственных предприятий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что также ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП и взыскал в доход государства залог в размере 3,4 млн. грн.

Вместе с тем суд избрал бывшему заместителю гендиректора "Укринмаша" меру пресечения в виде содержания под стражей.

В САП напоминают, что в ходе досудебного расследования установлено, что в 2014-2016 годах руководители и должностные лица "Укринмаш" совместно с представителями иностранной компании, которая должна была обеспечить заключение внешнеэкономических соглашений и их выполнение, организовали безосновательное заключение соглашений по сопровождению внешнеэкономических контрактов, составление заведомо ложных актов.

Как следствие, "Укроборонпрому" нанесен почти 3,5 млн грн ущерба - именно столько средств незаконно перечислено на выполнение вышеуказанных соглашений.

Как уточняет Transparency International Ukraine, по этому делу эксзамгендиректора "Укринмаша" Константина Чередниченко признали виновным в растрате имущества и служебном подлоге. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с запретом занимать определенные должности в течение 3 лет и конфискации 2/3 его имущества.



