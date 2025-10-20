Ексзаступника гендиректора дочірнього підприємства "Укроборонпрому" оголосили в міжнародний розшук

20 жовтня 2025 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та оголосила в міжнародний розшук колишнього заступника гендиректора дочірнього підприємства концерну "Укроборонпрому" фірми "Укрінмаш", обвинуваченого у справі щодо розтрати майже 3,5 млн грн двох державних підприємств.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба САП.

Зазначається, що також ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та стягнув у дохід держави заставу в розмірі 3,4 млн грн.

Разом із тим суд обрав колишньому заступнику гендиректора "Укрінмашу" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В САП нагадують, що в ході досудового розслідування встановлено, що у 2014-2016 роках керівники та посадові особи "Укрінмаш" спільно з представниками іноземної компанії, яка мала забезпечити укладення зовнішньоекономічних угод та їх виконання, організували безпідставне укладення угод із супроводу зовнішньоекономічних контрактів, складення завідомо неправдивих актів виконаних робіт та подальше незаконне перерахування коштів.

Як наслідок, "Укроборонпрому" завдано майже 3,5 млн грн шкоди – саме стільки коштів незаконно перераховано на виконання вищевказаних угод.

Як уточнює Transparency International Ukraine, у цій справі ексзаступника гендиректора "Укрінмашу" Костянтина Чередніченка визнали винуватим у розтраті майна та службовому підробленні. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років із забороною обіймати певні посади протягом 3 років та конфіскації 2/3 його майна.



