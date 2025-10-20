Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,10

EUR

48,76

+0,24

Готівковий курс:

USD

41,80

41,70

EUR

49,00

48,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ексзаступника гендиректора дочірнього підприємства "Укроборонпрому" оголосили в міжнародний розшук

ваги, суд, молоток, книги
ВАКС оголосив у міжнародний розшук колишнього заступника гендиректора фірми "Укрінмаш" / Freepik

20 жовтня 2025 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та оголосила в міжнародний розшук колишнього заступника гендиректора дочірнього підприємства концерну "Укроборонпрому" фірми "Укрінмаш", обвинуваченого у справі щодо розтрати майже 3,5 млн грн двох державних підприємств.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє пресслужба САП.

Зазначається, що також ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та стягнув у дохід держави заставу в розмірі 3,4 млн грн.

Разом із тим суд обрав колишньому заступнику гендиректора "Укрінмашу" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

В САП нагадують, що в ході досудового розслідування встановлено, що у 2014-2016 роках керівники та посадові особи "Укрінмаш" спільно з представниками іноземної компанії, яка мала забезпечити укладення зовнішньоекономічних угод та їх виконання, організували безпідставне укладення угод із супроводу зовнішньоекономічних контрактів, складення завідомо неправдивих актів виконаних робіт та подальше незаконне перерахування коштів.

Як наслідок, "Укроборонпрому" завдано майже 3,5 млн грн шкоди – саме стільки коштів незаконно перераховано на виконання вищевказаних угод.

Як уточнює Transparency International Ukraine, у цій справі ексзаступника гендиректора "Укрінмашу" Костянтина Чередніченка визнали винуватим у розтраті майна та службовому підробленні. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років із забороною обіймати певні посади протягом 3 років та конфіскації 2/3 його майна.


Автор:
Світлана Манько