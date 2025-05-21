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Экс-замглавы администрации Януковича и бывшего нардепа Андрея Портнова застрелили в Испании — Reuters

Андрей Портнов
Андрея Портнова застрелили в пригороде Мадрида

В среду утром, 21 мая, у Американской школы в элитном пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон (Испания) неизвестный застрелил бывшего украинского политика Андрея Портнова.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно сообщению полиции, вызов о стрельбе поступил в 9:15 по местному времени. Следователи рассматривают версию умышленного убийства.

Как пишет испанское издание El Correo de Pozuelo, Портнов, 52-летний гражданин Украины, получил пять огнестрельных ранений. Его застрелили, когда он находился в своем автомобиле Mercedes возле школы.

Нападающий, которого описывают как высокого, худого мужчину, одетого в черное с оранжевой поясной сумкой, скрылся пешком в направлении Каса-де-Кампо. Его еще не арестовали.

Служба безопасности и экстренной помощи Мадрида опубликовала видео с места стрельбы, где предположительно убили Портнова.

Основной гипотезой правоохранителей является сведение счетов в рамках организованной преступности, однако не исключается и возможная связь с российско-украинской войной.

Андрей Портнов был заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича и депутатом Верховной Рады. После Революции Достоинства 2014 выехал из Украины. В последние годы, по данным СМИ, жил в Европе.

После смены руководства Украины в 2014 году Портнов покинул страну и сначала некоторое время жил в России, а затем переехал в Австрию. Новые украинские власти добились введения против него в марте 2014 года санкций со стороны Европейского Союза, однако уже в 2015 году Портнов добился отмены этого решения через Суд ЕС.

Вернулся Портнов в Украину в мае 2019 года, вскоре после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, инициировав также ряд уголовных расследований против покинувшего пост президента Петра Порошенко. Ни одно из них пока так и не привело к привлечению последнего к ответственности.

Автор:
Татьяна Гойденко