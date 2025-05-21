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Ексзаступника голови адміністрації Януковича та колишнього нардепа Андрія Портнова застрелили в Іспанії – Reuters

Андрій Портнов
Андрія Портнова застрелили в передмісті Мадрида

У середу вранці, 21 травня, поблизу Американської школи в елітному передмісті Мадрида Посуело-де-Аларкон (Іспанія) невідомий застрелив колишнього українського політика Андрія Портнова.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на агентство Reuters.

Згідно з повідомленням поліції, виклик про стрілянину надійшов о 9:15 за місцевим часом. Слідчі розглядають версію умисного вбивства.

Як пише іспанське видання El Correo de Pozuelo, Портнов, 52-річний громадянин України, отримав п’ять вогнепальних поранень. Його застрелили, коли він перебував у своєму автомобілі Mercedes біля школи.

Нападник, якого описують як високого, худого чоловіка, одягненого в чорне з помаранчевою поясною сумкою, втік пішки в напрямку Каса-де-Кампо. Його ще не заарештували.

Служба безпеки й екстреної допомоги Мадрида опублікувала відео з місця стрілянини, де, ймовірно, убили Портнова.

Основною гіпотезою правоохоронців є зведення рахунків у межах організованої злочинності, однак не відкидається й можливий зв’язок із російсько-українською війною.

Андрій Портнов був заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича та депутатом Верховної Ради. Після Революції Гідності 2014 року виїхав з України. В останні роки, за даними ЗМІ, мешкав у Європі.

Після зміни керівництва України у 2014 році Портнов залишив країну і спочатку якийсь час жив у Росії, а потім переїхав до Австрії. Нова українська влада домоглася введення проти нього в березні 2014 року санкцій з боку Європейського Союзу, проте вже в 2015 році Портнов домігся скасування цього рішення через Суд ЄС.

Повернувся Портнов в Україну в травні 2019 року, невдовзі після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського, ініціювавши також низку кримінальних розслідувань проти президента Петра Порошенка, який покинув пост. Жодне з них поки так і не призвело до притягнення останнього до відповідальності.

Автор:
Тетяна Гойденко