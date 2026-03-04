Запланована подія 2

Эксдиректор аэропорта в Ужгороде "отмыл" на ремонте 700 тыс. грн из областного бюджета

Международный аэропорт Ужгород
Алексей Сарычев в ноябре 2022 фактически руководил Международным аэропортом «Ужгород». КП Международный аэропорт Ужгород

Ужгородская окружная прокуратура сообщила о подозрении экскерующему Международного аэропорта Ужгород, подписавшего договор подряда на ремонт дороги длиной в 600 метров по периметру аэропорта. Значительная часть работ так и не была выполнена, нанеся Закарпатскому областному совету ущерб в 700 тыс. гривен.

 

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Закарпатская окружная прокуратура.

По материалам следствия, В ноябре 2022 года частный предприниматель обязался произвести капитальный ремонт дороги на территории аэропорта до конца 2022 года. Речь идет о около 600 метрах дороги. Подозреваемый, временно исполняющий обязанности директора аэропорта, подписал договор на проведение капитального ремонта.

Речь, вероятно, идет об Алексее Саричеве, который в ноябре 2022 года фактически управлял Международным аэропортом "Ужгород" .

Далее подрядчик скрасил официальные акты о якобы выполненных работах. На основании этих документов из бюджета перечислили около 1 млн. грн.

Действия должностного лица квалифицированы как ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Автор:
Ольга Сичь