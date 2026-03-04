Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації

Ексдиректор аеропорту в Ужгороді "відмив" на ремонті 700 тис. грн з обласного бюджету

Міжнародний аеропорт Ужгород
Олексій Саричев у листопаді 2022 року фактично керував Міжнародним аеропортом «Ужгород». КП Міжнародний аеропорт Ужгород

Ужгородська окружна прокуратура повідомила про підозру екскерівнику Міжнародного аеропорту Ужгород, який підписав договір підряду на ремонт дороги довжиною у 600 метрів по периметру летовища.  Значна частина робіт так і не була виконана, завдавши Закарпатській обласній раді збитків у 700 тис. гривень.

 

Як пише Delo.ua, про це повідомила Закарпатська окружна прокуратура. 

За матеріалами слідства, у листопаді 2022 року приватний підприємець зобов'язався провести капітальний ремонт дороги на території аеропорту до кінця 2022 року. Йдеться про близько 600 метрів дороги. Підозрюваний, тимчасово виконуючи обов’язки директора аеропорту, підписав договір на проведення капітального ремонту.

Мова, ймовірно, йде про Олексія Саричева, який у листопаді 2022 року фактично керував Міжнародним аеропортом "Ужгород".

Далі підрядник сфарбикував офіційні акти про нібито виконані роботи. На підставі цих документів із бюджету перерахували близько 1 млн грн.

Дії посадовця кваліфіковано як неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт "Бориспіль" готовий відновити роботу одразу після ухвалення державного рішення про відкриття повітряного простору.

Автор:
Ольга Сич